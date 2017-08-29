Bu Sayılmaz 3. bölüm fragmanında Armağan Susan'a aşık oluyor

Ekranların sevilerek takip edilen heyecanlı dizisi Bu Sayılmaz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatacak. Sevilen dizi Bu Sayılmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Armağan onu nasıl bulacağını düşünürken Susan mahallede karşısına çıkıverir. İşte, Bu Sayılmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Armağan, maskeli baloda karşılaştığı Susan’a ilk görüşte aşık olmuştur. Onu nasıl bulacağını düşünürken Susan mahallede karşısına çıkıverir. Çırağan, ailesinin Biricik’le evlenmesine izin vermeyeceğini anlayınca evi terk eder ve Meleklere yerleşir ama bu durumu Armağan’dan saklamak gerekecektir. Cenap ve İlayda, Çırağan için bir gelin adayı ararlar. Armağan, Susan’ın gözüne girmek için uğraşırken Küçük Semiha da onların bir araya gelmemesi için elinden geleni yapar. Zeynel, oyları azalan Azimet’e kendisine bir ‘First Lady’ bulmasını önerir. Azimet hemen araştırmaya başlar...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Armağan, kız kardeşi Biricik’in istendiği geceyi mahvettiği için pişmandır. Bunu telafi etmek için Cengiz abisiyle bir plan yapar. Kız kardeşini istemekten vazgeçen zengin ailenin gönlünü almaya çalışırlar. Fakat Armağan’ın belalısı Küçük Semiha bu planı duyup, yanlış anlar. Armağan’a kız isteneceğini düşünür ve bütün öfkesiyle harekete geçer. Armağan’ı bu zor sınavında büyük bir sürpriz beklemektedir.