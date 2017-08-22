Bu Sayılmaz 3. bölüm fragmanında Armağan ilk görüşte aşık oluyor

Ekranların sevilen ve takip edilen dizisi Bu Sayılmaz yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecanlı dizi Bu Sayılmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Çırağan, ailesinin Biricik’le evlenmesine izin vermeyeceğini anlayınca evi terk eder. İşte, Bu Sayılmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Armağan, maskeli baloda karşılaştığı Susan’a ilk görüşte aşık olmuştur. Onu nasıl bulacağını düşünürken Susan mahallede karşısına çıkıverir. Çırağan, ailesinin Biricik’le evlenmesine izin vermeyeceğini anlayınca evi terk eder ve Meleklere yerleşir ama bu durumu Armağan’dan saklamak gerekecektir. Cenap ve İlayda, Çırağan için bir gelin adayı ararlar. Armağan, Susan’ın gözüne girmek için uğraşırken Küçük Semiha da onların bir araya gelmemesi için elinden geleni yapar. Zeynel, oyları azalan Azimet’e kendisine bir ‘First Lady’ bulmasını önerir. Azimet hemen araştırmaya başlar...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Armağan, kız kardeşi Biricik’in istendiği geceyi mahvettiği için pişmandır. Bunu telafi etmek için Cengiz abisiyle bir plan yapar. Kız kardeşini istemekten vazgeçen zengin ailenin gönlünü almaya çalışırlar. Fakat Armağan’ın belalısı Küçük Semiha bu planı duyup, yanlış anlar. Armağan’a kız isteneceğini düşünür ve bütün öfkesiyle harekete geçer. Armağan’ı bu zor sınavında büyük bir sürpriz beklemektedir.