Bu Sayılmaz 2. bölüm fragmanında Armağan bin pişman

Ekranların herkes tarafından büyük beğeni kazanan ve ilgiyle takip edilen dizisi Bu Sayılmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Armağan hatasını telafi etmek için Cengiz abisiyle bir plan yapar. İşte, Bu Sayılmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Armağan, kız kardeşi Biricik’in istendiği geceyi mahvettiği için pişmandır. Bunu telafi etmek için Cengiz abisiyle bir plan yapar. Kız kardeşini istemekten vazgeçen zengin ailenin gönlünü almaya çalışırlar. Fakat Armağan’ın belalısı Küçük Semiha bu planı duyup, yanlış anlar. Armağan’a kız isteneceğini düşünür ve bütün öfkesiyle harekete geçer. Armağan’ı bu zor sınavında büyük bir sürpriz beklemektedir.

DİZİNİN KONUSU

Ve karşınızda ekranların en traji komik ailesi: Sayılmazlar. Abla Melek Sayılmaz, abi Armağan Sayılmaz, ve kız kardeşler Biricik ve Cansın Sayılmaz’dan oluşan ailemiz İstanbul’da oldukça sıkıcı bir hayat sürdürmektedir. Melek Sayılmaz’ın hayattaki tek arzusu, bir başına büyüttüğü kardeşlerinden bir an önce kurtulmak ve böylece o hep hayalini kurduğu Bodrum’a ilk otobüsle kaçabilmektir. Ancak sivri dilli, hazır cevap ve kardeşlerinden illallah diyen ablamız Melek hanım, öyle pek de melek sayılmaz.