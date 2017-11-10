Bu savaşın kazananı kim?

Yaşadığımız dünyada insanların iletişim aracı olarak ironiye sıkça başvurduğunu görüyoruz. Yeni nesil edebi metinlerde de kendini hissettirmeye başlayan bu anlatım tekniğinin kuvvetli sözcülerinden biri Aslı Tohumcu. Kaleme aldığı metinlerde sözünü sakınmayan, karakterleriyle, okuyucularıyla arasına kimseyi almayan bir bağı var. Yetişkinler için yazdığı romanlarında ve öykülerinde de sıkça hissettiğimiz ‘asi’ bir edebiyatın son dönem edebiyatımızda önde gelen temsilcilerinden Tohumcu. Son olarak ‘Eksimus Serüvenleri’ serisinin üçüncü kitabı ‘Her Çocuğun Rüyası’yla okuyucularıyla buluştu. Can Çocuk Yayınları etiketi taşıyan kitap, Aslı Tohumcu’nun bilindik evreninin sürprizlerle dolu bir finali olarak karşımıza çıkıyor.

Almanya’da doğan, birçok yayınevinde, televizyon kanallarında edebiyat üzerine emek harcayan Tohumcu, serinin son kitabında kendine özgü bir dille karşımıza çıkıyor. Dilin tüm kural ve anlamlarını baştan yaratan bir yazarla karşı karşıya bırakıyor bizleri. İroniyi, muzip bir bakışla sunuyor ve bunu yaparken yazarlık maharetlerini doruk noktada kullanıyor. Okuyucusunu küçümsemiyor, onu yok sayan bir anlatımdan uzak duruyor ve okura hak ettiği değeri daha ilk cümlede vermek için muazzam bir emek harcıyor.

Toplumsal duyarlılığı ve bunu edebiyatımızda işlemekteki gayretiyle de bilinen Tohumcu, serinin son kitabı ‘Her Çocuğun Rüyası’nda anlatısına kaldığı yerden devam ediyor.

Hikâyenin içinden anlatacak olursak, Umay ve Kutlu, doktor Eksimus’un hain planları karşısında Ada’da tutsak kalmışlardır. Bir şekilde buradan kaçmanın bir yolunu ararlar. İkizleri bir yandan da geçmişleri takip eder. Büyük bir savaş başlamıştır. Ormanın içinde geçen büyük bir hesaplaşmaya çeker.

Umay ve Kutlu geçmişte yaşanan hataların bugüne yansımasında afallamışlardır ve birbirleri için, aileleri için ellerinden geleni yapmanın derdine düşmüşlerdir. Dedeleri Akif Bey’in yardımına ihtiyaç duyan ikili için işler bu kez pek de kolay değildir. Akif Bey’in kurduğu planlar aksiliklere uğrayacaktır. Umay ve Kutlu özlemlerinin, sevginin peşinde kıyasıya bir mücadele verirler.

HER AN TIRMANAN BİR ANLATI

Heyecanın gittikçe tırmandığı bir kitap olan ‘Her Çocuğun Rüyası’, seriye yakışır bir finalle bitiyor. Doktor Eksimus, yakıp yıkarak kazanamayacağını, eninde sonunda hapsi boylayacağını zorlu bir tecrübeyle öğrenir. Peki Kutlu ve Umay? İşte bu sorunun cevabı kitabın içinde...

Aslı Tohumcu, bugüne kadar yazdıklarıyla rüştünü tüm çevrelerde ispatlamış bir yazar. Bundan sonrasında da neler yazacağını şimdiden merak ettirmeyi başarıyor. Kendine özgü dil ve dünyası ile çağdaşlarından ayrılıp kendi köşesinde okuyucuyu meraklandırıyor. Eksimus serisinde kötüler kaybederken, iyiler kazanamıyor. Yaralar, sahil güvenlik botlarının çekildiği bir deniz kenarında sevgiyle sarılıyor.

HER ÇOCUĞUN RÜYASI/ Eksimus Serüvenleri 3

Aslı Tohumcu

Can Çocuk, 2017

112 sayfa, 10 TL.