'Bu savaş ilanıdır'

MGK sonrası Irak Başbakanlık Ofisi’nden alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapıldı. Bağdat yönetimi, Kerkük’te resmi güvenlik mekanizmasının dışında silahlı grupların bulunması konusunda uyarıda bulunurken, “Kerkük’te hüküm süren partilerin (KYB ve KDP) PKK’yı şehre getirmesine sessiz kalınamaz. Bu diğer Iraklılara (Kürtler dışındaki halklara) ve nizami güvenlik güçlerine savaş ilanıdır” ifadesini kullandı.

KÜRTLERİN ÇIKARINA DEĞİL

Anadolu Ajansı’nın aktardığı açıklamada, tek taraflı referandumu gerçekleştirenlerin, Kürtlerin referandumun riskli sonuçlarını görmelerini engellemek için farklı gerekçelerle askeri yığınak yaptığı belirtilerek, şöyle devam edildi: “Gerçekte ise bu Kürt halkı değil, IKBY’de hegemonyasını sağlayan belirli tarafın çıkarınadır.”

AMAÇ ETNİK TEMELLİ DEVLET

IKBY’ye bağlı güçlerin, bölge sınırları dışında riski tırmandırma ve provokasyon eyleminde bulunduğu, bunun amacının ise etnik temelli devlet kurmak için ülkeyi iç savaşa sürüklemek olduğu ifade edilen açıklamada, şu vurgular yer aldı: “IKBY silahlı güçleri tehdit oluşturuyor. Kürt bölgeleri dışındaki vatandaşları göç ettiriyor ve sığınmacıların evlerine geri dönmesini engelliyor. Bu da ülkenin demografisini değiştirme çabasıdır ve Irak’ı kanlı çatışmalara götürür.”

IKBY: PKK’LILAR YOK AMA...

IKBY Peşmerge Bakanlığı ise Bağdat yönetiminin iddialarını yalanladı. Genel Sekreter Cabbar Yaver, Perşmerge’nin içinde terör örgütü PKK unsurlarının bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Yaver, “Kerkük’te PKK güçleri yok, fakat PKK’ya sempati duyan bazı gönüllüler var” dedi. Yaver, bağımsızların, DEAŞ’la savaşan İslamcı güçlerin de aralarında bulunduğu başkaca gönüllülerin de burada bulunduğunu savundu.

Fuad Masum, Mesud Barzani ve Hero Talabani (Soldan Sağa)

KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI RET

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile merkezi Bağdat hükümeti arasındaki gerilim sürerken, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Süleymaniye’de bir araya geldi. Görüşmeye Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) kısa süre önce hayatını kaybeden lideri ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin eşi Hero Talabani de katıldı. Görüşme, IKBY yetkililerinin, Bağdat yönetiminin kendilerine pazar sabaha karşı 02.00’ye kadar Kerkük’ten çekilmeleri için verdiği mühletin ardından oldu. Söz konusu mühlet dolduktan sonra dün gün boyu herhangi bir çatışma olmadı. Fransız haber ajansı AFP, Irak merkezi hükümetinin, IKBY’ye Kerkük’ten çekilmesi için verdiği süreyi görüşmeler nedeniyle 24 saat daha uzattığını bildirdi. Fuad Masum’un Barzani ve Hero Talabani ile yaptığı görüşme sonrası Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami şu açıklamayı yaptı: “Eğer Bağdat’la bir müzakere olacaksa bu tüm Kürdistan partilerini temsil eden ortak bir heyetle yapılacak. KDP ve KYB referandum sonuçlarını iptal etmeyi reddediyor. Ön şartları reddediyor.”

İRANLI GENERAL SÜLEYMANİ DEVREDE

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin dün IKBY bölgesine ulaştığı öne sürüldü. İngiliz Reuters ajansı haberini bir Kürt yetkiliye dayandırdı. Süleymani, geçen hafta da eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin Süleymaniye’deki mezarını ziyaret etmişti. Öte yandan, İran’ın IKBY ile olan sınır kapılarını kapattığı yönündeki iddialar Tahran tarafından yalanlandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “Daha önce de açıkladığımı gibi Irak merkezi yönetiminin talebi üzerine hava sahamızı IKBY’ye kapattık. Bunun dışında bildiğim kadarıyla bir gelişme söz konusu olmadı” dedi. İran’ın IKBY’ye sınır kapılarını kapatmak yerine, bazı kısıtlamalar getirdiği de gelen bilgiler arasında.