Bu şatoya gelin gidecek

Fiziği ve güzelliği ile göz kamaştıran sosyetenin alımlı kızlarından Melisa Eliyeşil, Selim Tezman ve Kerim Polat ile flört etmişti. Maria-Necmettin Eliyeşil çiftinin kızları Melisa şimdilerde ise Charles Von Faber-Castell ile flört ediyor.
Geçtiğimiz hafta sevgilisini Almanya’da ziyaret eden Melisa Hanım, onu anne ve babasıyla tanıştırdı. Dünyaca ünlü en eski yazılım gereçleri markası Faber-Castell’in veliahtı olan sevgilisi, Eliyeşil ailesini Faber-Castell ailesine ait şatoda ağırlamış. Eliyeşil ve Faber-Castell’in bu samimi pozları gençlerin ilişkilerinin ciddiyetini gösteriyor.
Bu gece açılıyor
Blackk kış sezonuna bu gece ‘merhaba’ diyecek. Patron Figen Doğusoy’un yönetiminde ve Emre Ergani’nin işletmesinde olan mekanın kadrosuna yeni sezonda ünlü DJ Suat Ateşdağlı ile ekibi ve ıstanbul gece hayatının tanınmış isimlerinden Nedim Binler de katıldı. Geçtiğimiz aylarda bir erkek çocuk sahibi olan Figen Doğusoy, açılış gecesine arkadaşı Tuğba Pek-sayar ile katılacak.
Longtable’da parti
ızzet Çapa’nın işletmeciliğini yaptığı Longtable restoranda düzenlenen geleneksel Salı Günü Partileri hız kazandı. Önceki gece DJ Nicholas Sechaud’un müzik yaptığı partiye katılanlar arasında Sergen Yalçın, Talip Öztürk, Demet Akalın, Serdar Bilgili, Nurettin Hasman, Selin ımer ve Yonca Evcimik gibi tanınmış isimler vardı.
Genç olmanın sırları
OHT Peptide 3 Serisinin yeni ürünü olan OHT Cilt Destek Kapsülü’nün tanıtımı ünlü isimlerin de katılımıyla önceki gün Reina’da yapıldı. “Genç Olmak Genç Kalmak ıçinizden Gelsin” sloganıyla kullanıcılarının karşısına çıkan ürünün tanıtımına ünlü isimler katıldı.
Alışveriş zamanı
Geçtiğimiz hafta ızmir-Narlıdere’deki evlerinde Ralf Tezman ile nişanlanan Sanem Kardıçalı, önceki gün ıstinye Park’taydı. Sanem Hanım yaklaşık 2 saat alışveriş yaptıktan sonra nişanlısı Ralf Tezman ile buluştu.
şahitler Başbakan ve Ağar
Recai-Oya Arslan’ın çiftinin oğlu Murat’la işadamı Mehmet-Ömrüye Uyanoğlu çiftinin kızları Beyza, Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen düğünle geçtiğimiz gün evlendiler. Kadir Topbaş’ın kıydığı nikâhta gelinin şahitliğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, damadın şahitliğini ise siyasetçi Mehmet Ağar üstlendi. Erdoğan, düğünü saat 22.30’da terk etti. Başbakan varken yapılmayan içki servisi ise o gittikten sonra yapıldı. Düğünde müzikleri Mix Müzik Gaydar yaptı.
Yağmur yağdı
Erol ve Varol Kaynar kardeşlerin sahibi olduğu Salomanje Bar, 7’nci yılını önceki gece sokak partisi ile kutladı. Yağan yağmura rağmen partiye ilgi yoğun oldu. Partide Gülay Kamaz ve Pelin Akad en çok eğlenen isimler arasın-daydı.
51 esere 900 bin lira istedi
Ressam ısmail Acar, “Doğunun ıkonları” adlı yeni sergisini önceki gün Çırağan Sarayı’nda açtı. Acar, satışa sunduğu sunduğu 51 parça eseri için yaklaşık 900 bin lira’lık bir fiyat biçti. Serginin açılışında Hakan Aysev ve Burçin Büke mini konser verdi. Sergide ayrıca ısmail Acar, ilk kez yaptığı heykel çalışmasını da sergiledi. Türk resim sanatının klasik eseri Kaplumbağa Terbiye-cisi’nin heykelini yapan Acar, sergide heykel için özel bir yer ayırdı.
Ayfer Toprak ve Cengiz Karavan çiftinin işlettiği Toprak Sanat Galerisi tarafından satışa sunulan eserleri incelemek için Suzan Sabancı Dinçer, Elif Dürüst, Buket Taşdelen, Seval Birinci ve Sibel ılkiz gibi tanınmış isimler açılışta hazır bulundu.
Kahve keyfi
Eski dost olan Didem Uzel ve Esin Moralıoğlu Cerit, önceki gün ıstinye Park’ta buluştular. Eski mankenler, Masa Resto-ran’da kahve içerek gün boyu sohbet ettiler.
Bu şatoya gelin gidecek
Fiziği ve güzelliği ile göz kamaştıran sosyetenin alımlı kızlarından Melisa Eliyeşil, Selim Tezman ve Kerim Polat ile flört etmişti. Maria-Necmettin Eliyeşil çiftinin kızları Melisa şimdilerde ise Charles Von Faber-Castell ile flört ediyor.
Geçtiğimiz hafta sevgilisini Almanya’da ziyaret eden Melisa Hanım, onu anne ve babasıyla tanıştırdı. Dünyaca ünlü en eski yazılım gereçleri markası Faber-Castell’in veliahtı olan sevgilisi, Eliyeşil ailesini Faber-Castell ailesine ait şatoda ağırlamış. Eliyeşil ve Faber-Castell’in bu samimi pozları gençlerin ilişkilerinin ciddiyetini gösteriyor.
Bu gece açılıyor
Blackk kış sezonuna bu gece ‘merhaba’ diyecek. Patron Figen Doğusoy’un yönetiminde ve Emre Ergani’nin işletmesinde olan mekanın kadrosuna yeni sezonda ünlü DJ Suat Ateşdağlı ile ekibi ve ıstanbul gece hayatının tanınmış isimlerinden Nedim Binler de katıldı. Geçtiğimiz aylarda bir erkek çocuk sahibi olan Figen Doğusoy, açılış gecesine arkadaşı Tuğba Pek-sayar ile katılacak.
Longtable’da parti
ızzet Çapa’nın işletmeciliğini yaptığı Longtable restoranda düzenlenen geleneksel Salı Günü Partileri hız kazandı. Önceki gece DJ Nicholas Sechaud’un müzik yaptığı partiye katılanlar arasında Sergen Yalçın, Talip Öztürk, Demet Akalın, Serdar Bilgili, Nurettin Hasman, Selin ımer ve Yonca Evcimik gibi tanınmış isimler vardı.
Genç olmanın sırları
OHT Peptide 3 Serisinin yeni ürünü olan OHT Cilt Destek Kapsülü’nün tanıtımı ünlü isimlerin de katılımıyla önceki gün Reina’da yapıldı. “Genç Olmak Genç Kalmak ıçinizden Gelsin” sloganıyla kullanıcılarının karşısına çıkan ürünün tanıtımına ünlü isimler katıldı.
Alışveriş zamanı
Geçtiğimiz hafta ızmir-Narlıdere’deki evlerinde Ralf Tezman ile nişanlanan Sanem Kardıçalı, önceki gün ıstinye Park’taydı. Sanem Hanım yaklaşık 2 saat alışveriş yaptıktan sonra nişanlısı Ralf Tezman ile buluştu.
şahitler Başbakan ve Ağar
Recai-Oya Arslan’ın çiftinin oğlu Murat’la işadamı Mehmet-Ömrüye Uyanoğlu çiftinin kızları Beyza, Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen düğünle geçtiğimiz gün evlendiler. Kadir Topbaş’ın kıydığı nikâhta gelinin şahitliğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, damadın şahitliğini ise siyasetçi Mehmet Ağar üstlendi. Erdoğan, düğünü saat 22.30’da terk etti. Başbakan varken yapılmayan içki servisi ise o gittikten sonra yapıldı. Düğünde müzikleri Mix Müzik Gaydar yaptı.
Yağmur yağdı
Erol ve Varol Kaynar kardeşlerin sahibi olduğu Salomanje Bar, 7’nci yılını önceki gece sokak partisi ile kutladı. Yağan yağmura rağmen partiye ilgi yoğun oldu. Partide Gülay Kamaz ve Pelin Akad en çok eğlenen isimler arasın-daydı.
51 esere 900 bin lira istedi
Ressam ısmail Acar, “Doğunun ıkonları” adlı yeni sergisini önceki gün Çırağan Sarayı’nda açtı. Acar, satışa sunduğu sunduğu 51 parça eseri için yaklaşık 900 bin lira’lık bir fiyat biçti. Serginin açılışında Hakan Aysev ve Burçin Büke mini konser verdi. Sergide ayrıca ısmail Acar, ilk kez yaptığı heykel çalışmasını da sergiledi. Türk resim sanatının klasik eseri Kaplumbağa Terbiye-cisi’nin heykelini yapan Acar, sergide heykel için özel bir yer ayırdı.
Ayfer Toprak ve Cengiz Karavan çiftinin işlettiği Toprak Sanat Galerisi tarafından satışa sunulan eserleri incelemek için Suzan Sabancı Dinçer, Elif Dürüst, Buket Taşdelen, Seval Birinci ve Sibel ılkiz gibi tanınmış isimler açılışta hazır bulundu.
Kahve keyfi
Eski dost olan Didem Uzel ve Esin Moralıoğlu Cerit, önceki gün ıstinye Park’ta buluştular. Eski mankenler, Masa Resto-ran’da kahve içerek gün boyu sohbet ettiler.