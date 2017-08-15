Bu saçları açmak için 13 saat uğraştı!

ABD'nin Iowa eyaletinde kuaförlük yapan Kayley Olsson, daha 16 yaşında olan depresyondaki müşterisinin hikayesini ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan gönderide Olsson en zorlu müşterisini anlattı.

Olsson’ın ismini saklı tutmak istediği 16 yaşındaki müşterisi, birkaç yıldır ağır bir depresyonla mücadele ediyordu. Bulunduğu ruhsal durum nedeniyle saçlarını dahi taramayı bırakan genç kız, yataktan sadece tuvalete gitmek için çıkıyordu. Yakın zamanda tekrar okula başlayacak olan genç kız, aylardır taranmadığı için çözülemeyecek hale gelen saçlarının kazınmasını istedi ve güzel saçlara layık olmadığını düşündüğünü belirtti. Gördüğü manzara karşısında duygulanan ve depresyondaki genç kız için bir şeyler yapmak isteyen Olsson, iki günde toplamda tam 13 saat uğraşarak müşterisini yeni sağlıklı saçlarına kavuşturdu.

Müşterisinden “Tekrar kendim gibi hissetmemi sağladın.” sözlerini duyan ve gülümsemesini gören Olsson, 16 yaşında ağır bir depresyonla mücadele eden müşterisinin hikayesini aileleri uyarmak için paylaştığını belirtti. Olsson’ın, “Bir çocuk kendini asla saçını bile taramayacak kadar değersiz hissetmemeli.” diyerek aileleri çocuklarının depresyonunu ciddiye almaya çağırdığı paylaşımı internette hızla yayıldı. Paylaşım genç kızın ailesine sitem ve kuaföre sevgi yorumları aldı.