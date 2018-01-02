Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu sabah hayatını kaybetti: Hüsamettin Arslan kimdir?

    Bu sabah hayatını kaybetti: Hüsamettin Arslan kimdir?

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:

    Prof. Dr. Hüsamettin Arslan hayatını kaybetti. 62 yaşında vefat eden Hüsamettin Arslan'ın cenaze töreni Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakiben kaldırılacak.

    Hüsamettin Arslan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Hüsamettin Arslan , 12 Ocak 1956’da doğdu. Yatılı okuduğu Tunceli Öğretmen Okulunu bitirdi. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal İdari ve Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1979 - 1981 yılları arasında aynı fakültede yüksek lisans yaptı ve "Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğun'da Sanayileşme Girişimleri" konulu bir yüksek lisans tezi hazırladı.

    Doktorasını 1986 - 1991 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yaptı ve doktora bittikten sonra yayınlamış bulunduğu "Epistemik Cemaat / Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" (Paradigma Yayınevi, İstanbul 1992) adlı bir doktora tezi hazırladı. Çalışmakta olduğu Sosyoloji alt bilim dalı Genel Sosyoloji ve Metodolojidir. Çalışmaları ; Bilgi Sosyolojisi, Bilim Sosyolojisi, Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Hermeneutik alanlarında yoğunlaşmıştır. Çeşitli dergilerde bilgi , bilimsel bilgi ve bilim üzerine makaleleri ve yabanсı dillerden yaptığı sosyoloji kitapları çevirileri yayınlanmıştır.

    Etiketler: Hüsamettin Arslan kimdir , Hüsamettin Arslan uludağ
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri