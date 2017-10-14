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Bu robot yeri değil ortamı temizliyor

FILDERSTADT
14.10.2017 - 09:30 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Filderstadt kentindeki Hyla şirketinin ürettiği ev ve hava temizlik robotu ev akarlarından kaynaklanan alerjilerle baş etmek için etkili çözüm sunuyor.

ALERJİLERİN yanı sıra özellikle astım ve nefes darlığı çekenler için ciddi bir sağlık sorunu olan ev tozu ve bunun içinde bulunan akarlar, elektrikli süpürge ve paspas gibi klasik ev temizliği yöntemleriyle yok edilemiyor. Özellikle yatakları, yastıkları, koltukları ve halıları mesken edinen mikroskobik akarlar veya diğer adıyla mite’ları Hyla’nın etkili temizlik teknolojisiyle bertaraf etmek mümkün.

Bu robot yeri değil ortamı temizliyor

Yaklaşık 25 yıl önce eşinin ağır ev tozu akarı alerjisine karşı çare arayan, Hyla’nın kurucularından mühendis Doro Erjavec, ‘tozu havaya kaldırıp dağıtan’ değil, ‘su içinde yutan’ Hyla sistemini geliştirdi. Tozu yok etmek yerine tüm eve dağıtan el veya elektrikli süpürgelerin tersine, tozu su içinde hapseden, sulu seperatör teknikli Hyla temizlik robotu oda havasını da temizliyor. Halılar, yerler, koltuklar üzerindeki tozlarla birlikte havayı çekip su içinde filtreleyerek yeniliyor.

Etiketler: ALMANYA , Filderstadt
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