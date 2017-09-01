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Bu restoranda cep telefonu yasak

AA
01.09.2017 - 08:11 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 08:11

Fransa'da bir restoran müşterilerinin cep telefonu kullanmasını yasaklayarak buna uyamayanları dışarı çıkarma kararı aldı.

Fransa'nın güneyindeki turistik bir restoran, insan ilişkilerine zarar verdiği ve restoran adabına aykırı olduğu gerekçesiyle müşterilerinin cep telefonu kullanmasını yasakladı.

Montpellier kentine 50 kilometre mesafedeki Saint-Guilhem-le-Desert kasabasındaki "Küçük Bahçe" isimli restoranda yemek masasında cep telefonu kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Restoran sahibi Jean Noel Fleury, yerel La Depeche gazetesine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar restoranlara daha çok konuşmak, sohbet etmek ve paylaşmak için gider. Restoran adabı budur. Üstelik burada son derece güzel bir manzara var. Bu nedenle restoranımda cep telefonu ile konuşan veya kurcalayan bir müşteri gördüğümde sarı kart gösteriyorum. Tekrarlaması durumunda ise dışarıya davet ediyorum."

Restoranın girişine kuralların belirtildiği bir tablo yerleştiren Fleury, cep telefonlarını yasaklamakla insanları paylaşmaya ve bağımlılıklarından kurtulmaya yönlendirdiğini vurgulayarak acil işi olanların dışarıya çıkarak cep telefonuyla işlerini halledip geri döndüğünü aktardı. Restoranda cep telefonu ile fotoğraf çekilmesine ise bazı durumlarda izin veriliyor.

Bu arada yemeklerin sadece yerel ürünler kullanılarak hazırlandığı restoranda kola, mayonez ve ketçabın da yasak olduğu ifade edildi.

Etiketler: Saint-Guilhem-le-Desert , Küçük Bahçe , Jean Noel Fleury
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