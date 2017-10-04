Bu restoranda 3 şey yasak!

Fransa'nın güneyinde bir restoran, yemek yerken telefonlarıyla oynayanları, ketçap ya da kola isteyenleri dışarı atıyor.

Restoranın sahibi Jean-Noël Fluery, telefonları yasaklamanın, doktorların da önerdiği gibi, atmosferi daha keyifli ve aile dostu yapmaya yardımcı olduğunu belirtti. Fluery; "Restoranımız, herkesin birbiriyle sohbet etmesi için uygun bir sistemle kuruldu" dedi.

Fransa'daki yemek adetinin, "yemek yerken konuşmak" olduğunu söyleyen restoran sahibi, teknolojinin bu özelliklerini baltaladığını belirtiyor.

SARI VE KIRMIZI KART GÖSTERİYORLAR

Fluery, insanların gittikçe artan şekilde telefon ve tabletlerine bağımlı hale gelişine karşı savaşmaya karar vermiş ve futbol kurallarından esinlenerek, kuralları çiğneyenlere kart göstermeye başlamış.

Restorandaki garsonlar zaman zaman düdük çalarak, telefonunu kullanırken yakaladıkları kişilere sarı bir kart gösteriyor. İkinc kez yakalanan müşteri ise, restorandan ayrılmak zorunda kalıyor.

"Kartlar ve ıslıklar her zaman etkili" diyen Fluery, bugüne dek yalnızca birkaç müşteriyi göndermek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

İçeri girenlere kuralları aktaran restoran çalışanları, bazen olumlu yanıt almıyor ve müşteri kurallara uymak istemediği için gidiyor. Özellikle gençler, telefonlarından pek de ayrılmak istemeyen en geniş kesimi oluşturuyor. Öyle ki yasaktan hoşnut olmayan gençler, restoranın Facebook sayfasını olumsuz yorumlarla doldurmuşlar.

Kola ve ketçabın da yasak olduğunu vurgulayan Fluery; "burada yerel meyve suları ve soslar var" diyor.