'Bu rejimin adı öyle'

“Ankara Cumhuriyet Savcısı ve Erdoğan’ın avukatları, Bekir Bozdağ’ı tekzip etti. Bozdağ, ‘Türkiye’de diktatörlük olsa sen bu sözleri söyleyemezsin’ demişti. Bir siyasetçi, bu siyasi sözleri nasıl söyler diye soruşturma başlattılar. Demek ki bir bedel var. Biz diyoruz ki bu rejimin adı faşist diktatörlük. Tarihte ve günümüzde faşist rejimlerin hangi özellikleri varsa, onları yaşıyoruz. Balıkesir Belediye Başkanı ağlayarak istifa etti. ‘Ailemi tehdit ettiler’ dedi. Mafyatik yöntemler faşizmin yöntemleri değil mi?



(AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın ‘Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğüne gidecek’ sözlerine yanıt) “Tarihin çöplüğü diktatörlerle doludur. Diktatörlere karşı mücadele eden demokrasi kahramanları ise tarihin şeref locasında yer almıştır. Tarihin çöplüğüne birileri gidecekse o kendi genel başkanlarıdır. Tarihin şeref locasına birileri gidecekse o da Adalet Yürüyüşü yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”



TAŞI ALAN ÜSTÜME KOŞTU

Haftanın yoğun gündemi, iktidarın da üstüne atladığı faşist diktatör tartışması. Dedim ki ‘Kral çıplak.’ Ortalık karıştı, AK Parti’nin yöneticilerinden, vekillerinden, hükümet sözcülerine taşı alan üstüme koşmaya başladı. Benim söylediğim ‘faşist diktatör, şeddeli diktatör.’ Bana söylenen ‘Edepsiz, ahlaksız, terbiyesiz, seviyesiz.’ Koyun yan yana kimin sözü hakaret, kimin siyaset içerikli?