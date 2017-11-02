Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Bu rejimin adı öyle'

    'Bu rejimin adı öyle'

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 01:07 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “faşist diktatör” sözleriyle başlayan tartışmayı sürdürdü:

    “Ankara Cumhuriyet Savcısı ve Erdoğan’ın avukatları, Bekir Bozdağ’ı tekzip etti. Bozdağ, ‘Türkiye’de diktatörlük olsa sen bu sözleri söyleyemezsin’ demişti. Bir siyasetçi, bu siyasi sözleri nasıl söyler diye soruşturma başlattılar. Demek ki bir bedel var. Biz diyoruz ki bu rejimin adı faşist diktatörlük. Tarihte ve günümüzde faşist rejimlerin hangi özellikleri varsa, onları yaşıyoruz. Balıkesir Belediye Başkanı ağlayarak istifa etti. ‘Ailemi tehdit ettiler’ dedi. Mafyatik yöntemler faşizmin yöntemleri değil mi?

    (AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın ‘Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğüne gidecek’ sözlerine yanıt) “Tarihin çöplüğü diktatörlerle doludur. Diktatörlere karşı mücadele eden demokrasi kahramanları ise tarihin şeref locasında yer almıştır. Tarihin çöplüğüne birileri gidecekse o kendi genel başkanlarıdır. Tarihin şeref locasına birileri gidecekse o da Adalet Yürüyüşü yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”

    TAŞI ALAN ÜSTÜME KOŞTU
    Haftanın yoğun gündemi, iktidarın da üstüne atladığı faşist diktatör tartışması. Dedim ki ‘Kral çıplak.’ Ortalık karıştı, AK Parti’nin yöneticilerinden, vekillerinden, hükümet sözcülerine taşı alan üstüme koşmaya başladı. Benim söylediğim ‘faşist diktatör, şeddeli diktatör.’ Bana söylenen ‘Edepsiz, ahlaksız, terbiyesiz, seviyesiz.’ Koyun yan yana kimin sözü hakaret, kimin siyaset içerikli?

    Etiketler: Bülent Tezcan , CHP , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri