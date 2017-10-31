Bu proje bal üreticilerini sevindirecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının AB projeleri kapsamında Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) yürütülen ve rekabetçi sektörler dalında hazırlanan projede, son aşamaya gelindi.

İlk aşaması hakem kurulunca onaylanan projenin hayata geçmesiyle il merkezi ve ilçelerin tamamında bal toplama ve paketleme tesislerinin kurulması, kovanların yenilenmesi ve arıcılara bal üretimi konusunda eğitim verilecek.

Dezavantajlı kesimin de bal üretim sektörüne kazandırılması hedeflenen proje sayesinde ildeki bal üretimi önce üç katına çıkarılacak, ardından marka değeri yaygınlaştırılıp, "Ardahan Çiçek Balı" yurt dışına ihraç edilecek.

Kentte üretilen balın uluslararası piyasalarda yerini almasıyla istihdamın artırılması, yöreye ekonomik girdi sağlanması ve Ardahan'dan yaşanan göçün kısmen de olsa durdurulması hedefleniyor.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bal üretiminde dünyada ikinci sırada yer almasına rağmen ihracatta 15. sırada olmasının uluslararası bir markasının olmamasından kaynaklandığına dikkati çekti.

Demirci, Ardahan Çiçek Balı'nın Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Ardahan Çiçek Balı" olarak tescillenmesinin kendileri için son derece önemli olduğunu, bu tescilin AB projesi ile sürdürülebilirliğini sağlayacaklarını dile getirdi.

PROJE, 5 MİLYON 600 BİN AVROYA MAL OLACAK

Bedeli yaklaşık 5 milyon 600 bin avro olan projenin faaliyete geçmesiyle kente girdinin üç kat artacağına işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

"Proje ilk aşamadan geçti, yani hakem heyetince bir üst kurula sunuldu, bu da bizim için çok önemli. İlk aşamanın kabul edilmesi projenin kabul oranının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Söz konusu projede bal tahlil laboratuvarı, paketleme tesisi, kovan yenileme, eğitim, yeni üretici kazandırmak ve mevcut üreticilerin eğitimi gibi konular yer alıyor.

Bizden daha az bal üreten ülkeler bizden daha çok bal satıyor. Bunun sebebi yeterli uluslararası tescil belgelerinin alınmamış olmasıdır. Bizim de amaçlarımızdan biri de bu proje ile aldığımız balın coğrafi belgesinin sürdürülebilirliğini sağlayıp, devamında AB tescilini almak. Başarmamız halinde Türkiye'de bal için alınacak ilk tescil olacak."

Kafkas arısının ana yurdu olan Ardahan'da arıcılık sektörünün hareketlenmesinin en önemli faydasının göçü durdurmak olacağına işaret eden Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projeyi hayata geçirmeyi başarmamız halinde Ardahan'daki göç belki tamamen durmaz ama önemli ölçüde azalır. Çünkü mevcut bal üreticisi sayısını en az üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Dünya pazarına girmek zorundayız, başka çaremiz yok. Bu çalışmayla önümüzde büyük bir ufuk açılacak. Arjantin 59 bin ton bal üretiyor, biz iki katı bal üretiyoruz ama Arjantin birinci, biz on beşinciyiz.

'Ardahan olarak ortalama 800 ton bal üretiyoruz."

Demirci, ATSO olarak "Ardahan Çiçek Balı"nın Türkiye'deki her noktada satışa sunulması için kasım ayında Türkiye'deki en büyük ulusal mağazalar zincirinden biriyle anlaşma aşamasında olduklarını sözlerine ekledi.