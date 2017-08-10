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    Bu polislere suç duyurusu

    İdris EMEN
    10 Ağustos 2017 - 01:06Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 01:06

    Polis tutanaklarına göre 27 Eylül 2016 tarihinde Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bostancı’da devriye gezerken ön plakası olmayan lüks bir araç görünce dur ihtarında bulundu. Kısa bir kovalamaca sonrasında aracı Erenköy Caddesi üzerinde park halinde yakaladı. Tuncay Akarçeşme adlı şahıs ile bir arkadaşının içinde olduğu araçta bir miktar para, hassas terazi ve 2 kilo 426 gram esrar ele geçirildi. Akarçeşme hakkında İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

    ‘KAÇARMIŞ GİBİ’

    karçeşme savunmasında polisten kaçmadığını, park halindeki aracında otururken yakalandığını iddia etti. Akarçeşme’nin avukatı müvekkilinin yakalandıktan sonra karakola götürülürken gazeteciler tarafından görüntü alınması için polis tarafından mizansen bir operasyon yapıldığını, Akarçeşme’nin polisten kaçarken yakalanmış gibi gösterildiğini, dolayısıyla tutanağın gerçekdışı olduğunu savundu. Akarçeşm’ye 10 yıl hapis 2 bin lira adli para cezası verilirken, savcılık ayrıca “uyuşturucu maddeler ele geçirildikten sonra farklı yerde medya mensuplarına görüntü verilmesinin görevli polis memurları hakkında idari ve disiplin yönünden işlem yapılmasını gerektirecek eylemler” olduğunu belirtti. Mahkeme, kararın onanması durumunda Emniyet’e yazı yazılarak bu polisler hakkında idari yönden suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

    Bu polislere suç duyurusu

    Etiketler: gazetehaberleri , operasyon , mizansen
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