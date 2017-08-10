Bu polislere suç duyurusu

‘KAÇARMIŞ GİBİ’

karçeşme savunmasında polisten kaçmadığını, park halindeki aracında otururken yakalandığını iddia etti. Akarçeşme’nin avukatı müvekkilinin yakalandıktan sonra karakola götürülürken gazeteciler tarafından görüntü alınması için polis tarafından mizansen bir operasyon yapıldığını, Akarçeşme’nin polisten kaçarken yakalanmış gibi gösterildiğini, dolayısıyla tutanağın gerçekdışı olduğunu savundu. Akarçeşm’ye 10 yıl hapis 2 bin lira adli para cezası verilirken, savcılık ayrıca “uyuşturucu maddeler ele geçirildikten sonra farklı yerde medya mensuplarına görüntü verilmesinin görevli polis memurları hakkında idari ve disiplin yönünden işlem yapılmasını gerektirecek eylemler” olduğunu belirtti. Mahkeme, kararın onanması durumunda Emniyet’e yazı yazılarak bu polisler hakkında idari yönden suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.