Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bu polisi herkes takdir etti

    Bu polisi herkes takdir etti

    İHA
    26.10.2017 - 17:11 | Son Güncelleme:

    Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir trafik polisi, ayakları ıslanmasın diye öğrencileri tek tek servisten elleriyle indirdi. Vatandaşlar bu hareketinden dolayı trafik polisini tebrik etti.

    Sakarya’da dün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Akyazı ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında yollarda su birikintisi oluştu. Akyazı Konuralp İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler okula gitmek için servisten inmek istedi. Yol kenarında bulunan yağmur birikintisini gören polis memuru, öğrencilerin ıslanmasına engel oldu. Polis memuru öğrencileri tek tek servisten elleriyle indirdi. Öğrencilerin ıslanmadan, güvenli bir şekilde okula geçmesini sağlayan polisin davranışı vatandaşların takdirini topladı.

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri