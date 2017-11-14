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    Bu para AB’ye yetmez! İki katı gerekiyor

    AA
    14.11.2017 - 09:33 | Son Güncelleme:

    Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği’nin (AB) daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

    TAJANİ, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupalıların gelecekte daha fazla enerjiye ve ekonominin dijitalleşmesine yatırım yapmaları gerektiğini ifade etti. 

    ABD, Çin, Hindistan ve Rusya ile rekabette kalmak için alt yapıya önem vermek gerektiğini vurgulayan Tajani, AB’nin yılda 140 milyar euro bütçesinin bunun için çok az olduğunu bildirdi. “Bugünün iki katı kadar paraya ihtiyacımız var. Yani yılda 140 milyar euro yerine 280 milyar euro” diyen Tajani, bunun için borsa işlemlerine mali işlem vergisi getirilmesi gibi kendi öz kaynaklarını oluşturması gerektiğini belirtti.
    Mülteci krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tajani, şöyle devam etti:
    “Mülteci krizi, Afrika ve Ortadoğu’daki istikrarsızlığın bir sonucudur. Ne olursa olsun Afrika’dan göçü engellememiz lazım. Bunun için de bir Marshall Plan’a ihtiyacımız var. 2021 sonrası için yapılacak yeni AB bütçesinde 7 yıllık zarfında en az 40 milyar euro harcanmalıdır.”

    Etiketler: Antonio Tajani , Avrupa Birliği , Ekonomi
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