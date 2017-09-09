Bu oyunu izleyin, çok seveceksiniz

TİYATRO Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, prömiyere Türkiye’den oyunun Süpervizörü Tamer Levent’in yanı sıra yönetmen Hilal Saral, sunucu ve yönetmen Nur Onur ile birlikte sanat camiasından tanıdık isimlerin de katılacağını belirtti. Amaçlarının Türk tiyatrosuna yeni oyunlar, yeni oyuncular, yeni yazarlar kazandırmak olduğunu belirten Kellecioğlu, “Oyunda Türk tiyatrosu ve sinemasına emek veren Emrah Elçiboğa ile Nurten İnan rol aldığı için gururluyuz. Zeynep Yıldız’ı dizi dünyasından alıp tiyatroya kazandırdık. Oyunumuzu farklı görsel efektler, müzikler ve tekniklerle sahneleyeceğiz. ‘Üstü Kalsın’ bu yüzden farklı bir oyun. Bundan sonra ünlü sanatçılar Emrah Elçiboğa ile Nurten İnan’ı oyunlarımızda daha sık görebileceksiniz” dedi.

‘KAMİL’ İSMİ TESADÜF MÜ?

‘Üstü Kalsın’da, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle Türkiye’den ayrılan Kamil, yıllar sonra geri döndüğünde bu kez 15 Temmuz askeri darbe girişimiyle karşılaşıyor. Oyun Kamil (Kamil Kellecioğlu) ve Nevin (Çiğdem Özkurt Spikermann) çiftinin, komşuları Lara (Nurten İnan) ve Çınar (Emrah Elçiboğa) ile yaşadıklarını anlatıyor. Kamil Kellecioğlu, oyunda isim benzerliğinin tesadüf olduğunu, oyunun otobiyografik bir özellik taşımadığını söyledi.

TARİHİ TİYATRODA İLK TÜRKÇE OYUN

Kamil Kellecioğlu’nun verdiği bilgiye göre Tiyatro Frankfurt yeni sezonda oyunlarını, 240 yıllık Koblenz Tiyatrosu’nda sahneleyecek. Yeni sezon Fanus adlı oyunla başlayacak. Süpervizörlüğünü Ayla Algan’ın yaptığı, Vedat Dirin’in yazdığı, Kamil Kellecioğlu’nun yönettiği Fanus, Koblenz’in tarihi tiyatrosunda 23 Eylül’de sahnelenecek. Fanus bu tiyatroda sahnelenen ilk Türkçe eser olacak.

DAHA ÇOK TÜRKÇE TİYATRO İSTİYORUZ

Basın toplantısına katılan Gallus Tiyatrosu Genel Müdürü Winfried Becker, “İki ülke arasındaki ilişkilerin yara aldığı bugünlerde, biz Türkiye ile kültür alışverişini yoğunlaştırmak, Almanca üst yazılı Türkçe oyunlar sergilemek istiyoruz. Bunu Türkçe bilmeyen Frankfurtlular için istiyoruz. Ülkemizde de İngilizcenin hakimiyetini kurduğu günümüzde Türkçenin gelişmesini, yerini bulmasını istiyoruz. Tiyatro festivallerinde muhteşem oyunlar izledik. Tiyatro Frankfurt ile işbirliğini sürdüreceğiz” dedi.