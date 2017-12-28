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    Bu oyunlar 1 Ocak'tan itibaren bedava!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 10:08 | Son Güncelleme:

    PS Plus abonelerine Ocak 2018'de ücretsiz gelecek oyunlar belli oldu. PS 4, PS 3 ve PS Vita kullanıcılarına her ay ücretsiz oyun sunan oyun servisi, PS Plus abonelerini Ocak 2018'de de boş geçirmeyecek.

    PS Plus abonelerine her ay ücretsiz oyunlar hediye ediliyor. Yeni yılın bitimine az zaman kala PS Plus abonelerine Ocak 2018'de sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu. PS Plus abonesi olan ve PS 4, PS 3 ve PS Vita kullanıcılarına sunulan oyunlar, şimdilerde çok popüler. 

    PS Plus abonesi olup, PlayStation 4 oyun konsoluna sahip kullanıcıları bekleyen ücretsiz oyunlar, Deus Ex: Mankind Divided ve Batman: The Telltale Series. 

    Bu oyunlar 1 Ocaktan itibaren bedava

    PlayStation 4 konsoluna sahip kullanıcılar için açıklanan oyunların ardından PS Plus abonesi olup, PlayStation 3 konsoluyla oyun oynayanlar için açıklanan ücretsiz oyunlarsa  Sacred 3ve The Book of Unwritten Tales 2.

    PlayStation Vita oyun konsoluna sahip ve PS Plus abonesi olan kullanıcılar için gelen oyunlar; Psycho-Pass: Mandatory Happiness ve Uncanny Valley.

    Bu oyunlar 1 Ocaktan itibaren bedava

    PlayStation Plus abonelerine bu oyunlar dışında bir de kendine has özelliklere sahip Starblood Arena oyunu ücretsiz geliyor. Starblood Arena, 2 Ocak-8 Mart tarihleri arasında PS Plus abonelerine ücretsiz sunulacak. Son olarak adı geçen kullanıcıların, bu oyunlardan yararlanması için yeni yıla girmeden PS Plus aboneliklerini yenilemeleri gerekiyor. 

    Etiketler: PS4 , PS3
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