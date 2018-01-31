Bu oyundan uzak durun!

Oyuncu Serra Yılmaz’ın ilk kez yönetmen koltuğunda oturduğu, yapımcıları arasında Ferzan Özpetek’in de yer aldığı “Cebimdeki Yabancı” filmi

2 Şubat’ta vizyona giriyor.

Başrollerini Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı film için önceki akşam Etiler Hillside’da özel gösterim yapıldı. Geceye Zerrin Tekindor’dan Tuba Büyüküstün’e, Songül Öden’den Özge Özpirinçci’ye çok sayıda ünlü isim katıldı.





“Cebimdeki Yabancı”, akşam yemeğinde bir araya gelen 7 arkadaşın öyküsünü konu alıyor. Arkadaşlar yemek boyunca bir oyun oynamaya karar veriyor; herkes telefonlarını masaya koyuyor, telefonlara gelen her mesaj yüksek sesle okunuyor. Ancak bu oyun tüm sırların ortaya çıkmasına yol açıyor. Gösterim öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibine “Bu oyunu gerçek hayatta oynar mısınız?” sorusu yöneltildi.

Çekimlerde “Acaba bu oyunu biz de oynasak mı?” sorusunun sadece bir kere sorulup daha sonra unutulduğunu dile getiren oyuncular, herkese bu oyundan uzak durmalarını tavsiye etti. Şebnem Bozoklu da “Kimseye tavsiye etmiyoruz, çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir!” dedi.







FERZAN ÖZPETEK: 30-40 KERE İZLEDİM



İlk kez yönetmen koltuğunda oturan Serra Yılmaz, “İlk filmim olduğu için çok heyecanlıyım. Neticeyi siz görüp karar vereceksiniz, beğeneceğinizi umuyorum” diye konuştu.

Ferzan Özpetek de “Bu filmin haklarını ilk çıktığı gün aldım. Benden sonra tüm dünya aldı. O yüzden kendimi çok kurnaz hissediyorum. 30-40 kere izledim. Hâlâ da izleyebilirim” dedi. Film ekibiyle Whats App’ta “Telefon Perileri” isimli bir sohbet grubu kurduklarını açıklayan Özpetek, “Her gün mesajlaşıyoruz. Bu yıllarca sürecek. Yaşadığımızı anlıyoruz. Sağlığımızı kontrol ediyoruz. Nabız ölçüyoruz” diyerek ekibi güldürdü. Ekip, gösterim sonrası after party’de kutlama yaptı.









