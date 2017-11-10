Bu otobüsler neden dik duruyor?

HALBOUNI, ‘Anıt’ın savaş karşıtlığını ve barışı simgelediğini belirterek, insanların bunun üzerine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi. Berlin’in Almanya ve Avrupa siyasetinin merkezi olduğuna işaret eden Halbouni, “Brandenburg Kapısı, birleşme ve ayrışma, savaşın başlaması ve bitmesi konusunda önemli bir semboldür” dedi.

Sanatçı Halbouni, buradaki mesajın sadece siyasetçilere değil, herkese yönelik olduğunu vurgulayarak, mutlak bir çözüm için herkesin birbirini anlayabilmesi gerektiğini kaydetti.

ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Suriye’ye yönelik mesaj veren Halbouni, “Her savaş biter. Hiçbir bir savaş sonsuza kadar sürmemiştir. Almanya savaştan sonra nasıl yeniden inşa edildiyse Suriye de öyle olacak. Ancak bunun için zamana ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

‘Anıt’ ismi verilen ve 3 eski otobüsün dik bir şekilde durduğu eser, şubatta Almanya’nın Dresden kentinde sergilenmiş ve sağcı gruplar tarafından protesto edilmişti.

Müdürlüğünü Şermin Langhoff’un yaptığı Maxim Gorki Tiyatrosunun ‘3. Güz Salonu’ etkinliği kapsamında Berlin’e getirilen ‘Anıt’, 26 Kasım’a kadar Brandenburg Kapısı önünde sergilenecek.















