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    Bu okuldaki öğrencilerin yarısı lisanslı sporcu

    DHA
    15.01.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu’nda, ‘Spor Yapmayan Kalmasın’ sloganıyla yola çıkan idareciler, 215 öğrencinin 112’sini lisanslı sporcu yaptı.

    Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu’nda spora büyük önem verilirken, Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras ve Emre Ulusın gayretleri sonucu öğrencilerin yarısı lisanslı sporcu oldu. Sosyal faaliyetlerin akademik başarıyı da artırdığını anlatan Okul Müdürü Abdullah Erez, öğrencilerine sporda yenmek ve yenilmekten önce sportmence, saygı ve sevgi içinde mücadele etmeyi öğretmeye çalıştıklarını belirtti.

    Erez şunları söyledi:
    "Çünkü hayatlarının başında olan öğrencilerimize hayatın kendisinin mücadele olduğunu ve mücadele edenin her zaman başarıya yakın olduğunu hissettirmeye çalıştık. Bu da, okulumuzun Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras ve Emre Ulusun büyük gayretleri oldu. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Müdür Yardımcısı İlkay Karabacak ve Okul Aile Başkanı Mithat Gürcan, maçlar ve antrenmanlar nedeniyle öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için büyük çaba gösteren okulumuz öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız için.”

    Okul Müdürü Abdullah Erez, okullar arası Küçük Futbol, Küçük Kız Voleybol, Küçük Erkek Voleybol, Yıldız Kız Futsal, Yıldız Erkek Voleybol, Mahalle Ligi, Küçük Kız ve Erkek Atletizm, Yıldızlar Kız-Erkek Atletizm branşlarına katılarak, her oyuncuya şans tanındığını anlattı.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Spor , Lisans
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