Bu okula girerken kemerlerinizi bağlayın

2016’da eğitime başlayan Antalya’daki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aynı zamanda Türkiye’nin ilk tematik lise ve proje okulu.

Lisenin müdürü Haldun Çevik, öğrencilerin sadece teorik olarak değil, uygulamalı da öğrenmesinin daha faydalı olacağı görüşünde. Bunun için sektörle bağlantılar kuruyor, yazışmalar yapıyor. Okula kazandırdığı iki uçak, bir tır dolusu malzeme, Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılmış bir uçak motoru da bu düşüncenin ürünü.

Tabii bu kolay olmuyor. Çevik defalarca İstanbul’a gidiyor, üç kere eli boş dönüyor, ama pes etmiyor ve sonunda başarıyor. Yakında Türk Yıldızları’nın uçak motorunu da okula kazandıracak.

BU UÇAK OKULA ÇIKIYOR

Okula girdiğinizde ilk olarak uçağın içinde veliler için oluşturulmuş bekleme salonu çıkıyor karşınıza. Yolcu koltukları ve pencereleriyle, uçakta bekliyorsunuz hissi uyandırıyor. Müdür Çevik, uçağı ve okula kazandırılma hikâyesini şöyle anlatıyor: “2011’de Almanya’dan havalanan uçak, Antalya’ya geldiğinde sağ iniş takımları kırılıyor ve kanadın üzerine iniyor. İçerisindeki 196 yolcu ve mürettebat hiçbir zarar görmüyor. Ancak uçak bir daha kullanılamıyor. O günden sonra Antalya Havaalanı’nda duruyor. Bize gelmeseydi, restoran yapılacaktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve bir hayırseverin desteğiyle okula kazandırdık. Biniş merdiveni de Türk İş Teknik’in hediyesi. Uçağı üçe bölerek müze, kütüphane ve sinema salonu olmasını planlıyoruz. Proje hazır.”

APOLETLİ ÜNİFORMA

Her yıl 90 öğrenci giriyor. Kızlar, erkeklere oranla az ancak okul yönetimi sayının artacağı görüşünde. Üniformalar da dikkat çekici; 9’uncu sınıfların omuzlarındaki apolette bir, 10’larda iki uçak bulunuyor. Başarılı olanlar ödül olarak uçuş okuluna yollanıyor. Hiç uçağa binmeyenler ilk yıldan bu deneyimi yaşıyor. Telefonun yasak, kitap okumanın zorunlu olduğu lise, yüzde 70 sınav, yüzde 30 mülakat puanına göre öğrenci alıyor. Çevik, öğrencilere “Hayalinde uçak var mı?” diye sorduklarını belirterek, “Pilot, uçağı yapan olacağım diyenleri seçtik. Elemek zordu. 1000’e yakın başvuru oldu. Mesleki anlamda rekor bizde, 478 tavan puanla öğrenci aldık. Türkiye’deki birçok fen lisesine denk bir puan. Drone kulübümüz var. Yakında kendi drone’larımızı da uçuracağız. Fransa’dan bir okul, 1.5 yıllık olmamıza rağmen bizde staj yapmayı teklif etti. Sun Express tatilde çocuklarımızı Almanya’ya götürecek. Frankfurt’ta Lufthansa Havayolları’nın bakım ambarlarını gezecekler.”

ÖĞRENCİLERİ ANLATIYOR

Ali Buğra Büyüktatlı (10. sınıf): Uçaklara ilgim vardı. Teknik işlerle uğraşmaktan da hoşlandığımdan bu liseyi tercih ettim. Uçak simülatörü yaptım, bilim fuarında sergilendi. Onu Antalya üzerinde uçuyor gibi yapmak için çalışıyoruz.

Kemal Çalışır (10. sınıf): Rehber öğretmenim bu okulu söyledi. Bahçesinde uçak olunca heyecanlandım ama tutmaz dedim. İlk tercihimdi. Uçak mühendisi olmak istiyorum. Daha önce uçağa hiç binmemiştim. 9’uncu sınıfta helikopterle uçtuk, çok güzeldi. Hala ilk günkü gibi heyecanlıyım.

Havvanur Sarıcı (9. sınıf): Bu okulu çok istiyordum, ailem de lisenin geleceği olduğunu anlayınca ikna oldu. 478 puanla girdim. Uçak mühendisliği okumayı düşünüyorum.