Bu okul ‘metalci’ kız öğrencilerle fark yaratıyor

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda verdiği eğitimle önemli bir iş başarıyor. Okulun Metal Teknolojisi Alanı büyük ilgi görüyor. 208 öğrencinin eğitim gördüğü alanda, 9 kız öğrenci bulunuyor.

Okul Müdürü Muzaffer Yilmaz, Metal Teknolojisi alanının okulun açıldığı 1989’dan beri sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek konusunda gayretli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Bu alana öğrenci taleplerinin her geçen gün arttığını belirten Yılmaz, şunları söyledi: “2014’te 22 öğrencinin kayıt yaptırdığı bu alanda, alan öğretmenlerince yapılan yoğun rehberlik ve yönlendirmelerle şimdi 208 öğrenci öğrenim görüyor. Kız öğrenciler de artık bu alana rağbet gösteriyor. Erkek mesleği olarak bilinen metal alanında 9 kız öğrencinin öğrenim görmesi, kızların bu alanda okumaktan mutlu olduklarını ve diğer öğrencilere rol model oluşturduklarının da bir göstergesi. Bu alandan mezun olan öğrenciler sektörde rahatlıkla yüksek ücretlerle iş bulabiliyor. Okul olarak Bursa sanayisine katkılarımız bundan sonra da devam edecek.”



Değişen teknoloji, şartlar ve sektörün ihtiyaçları dolayısıyla okul olarak kendilerini yenilediklerini, kaynakçılık ve çelik konstrüksiyon dallarına ilave olarak bu yıl ısıl işlem dalını da açtıklarını açıklayan Yilmaz, özellikle ısıl işlem dalının açılması ile sektörün ihtiyaç duyduğu bu alandaki açığın kapatılmaya çalışıldığını belirtti.

İŞ POTANSİYELİ YÜKSEK

Isıl işlem bölümünün Bursa’da sadece kendi okullarında olduğunu anlatan Metal Alanı şefi Feridun Yüzügüldü ise şunları söyledi:

“Artık tüm sektörlerde genç kızlar, kadınlar hem mavi hem de beyaz yaka olarak çalışıyorlar. Isıl işlem dalının açılmasıyla iyi bir talep oldu ve 9 kız öğrencimiz şu an bu bölümde eğitim görüyor. Her ne kadar metal ve ısıl işlem sektörü kadınların çalışması için uygun bir alan gibi görülmese de burada önemli olan yaptığınız işi severek yapmak. Kızlarımızın da kendi ayakları üzerinde durması için onlara da bir fırsat verilmesi gerekiyor. Bugün okulumuzda ısıl işlem dalında eğitime başlandığını ve okul sonrası bu alanda iş potansiyelinin yüksek olduğunu tüm öğrencilere, Bursa’ya anlatmalıyız.”

Sanayicilere de seslenen Yüzügüldü, “Sanayicilerimizin özellikle teknik ve mesleki okullara biraz daha yakından bakmalarını istiyoruz. Onların bize vereceği destek çok önemli” dedi.