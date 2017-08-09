Bu notu yazdı, Google işten attı!

12 sayfalık notta, şirkette insanların yeteneklerine göre seçilerek işe alındığını, kadınların genel olarak teknolojiyle ve kodlamayala ilgilenmediği için bu alanda erkeklerin ağırlık kazandığını anlatan memo, kadın çalışanların daha da öfkelenmesine neden oldu.

Şirket içinde notu kimin yazdığı bilinse de notun yazarı anonim kalmayı tercih etmişti ancak Google yönetimi bugün o notu yazan James Damore isimli erkek mühendisi işten çıkardığını duyurdu. Öte yandan James Damore işten atılmasını gerektirecek bir suç işlemediğini, teknoloji dünyasında erkeklerin rolüne dair görüşlerini açıkladığını ve bu yüzden kovulmasının haksızlık olduğunu dile getirerek Google’ın bu hamlesine karşı yasal hakları konusunda araştırma yaptığını, büyük ihtimalle Google’a dava açacağını açıkladı.

TechInside'ın haberine göre Google, şirket içindeki kadın çalışanların öfkesini dindirmek için James Damore’i işten atmış gibi görünüyor ancak şimdi de erkek çalışanları rahatsız edip isyan etmelerine neden olabilir. Google yakın zamanda çok karışacak gibi görünüyor.