MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Bu notu yazdı, Google işten attı!

    Bu notu yazdı, Google işten attı!

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 08:46Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 08:46

    Google bir süredir kadın-erkek eşitliği konusundaki tartışmalarla çalkalanıyor. Şirkette erkek egemen bir anlayışın hakim olduğunu savunan kadınlar daha fazla çalışanın ve yöneticinin kadın olması için gösteriler yaparken yazarı belirsiz şekilde yayınlanan bir not, şirketi daha da karıştırdı.

    12 sayfalık notta, şirkette insanların yeteneklerine göre seçilerek işe alındığını, kadınların genel olarak teknolojiyle ve kodlamayala ilgilenmediği için bu alanda erkeklerin ağırlık kazandığını anlatan memo, kadın çalışanların daha da öfkelenmesine neden oldu.

    Şirket içinde notu kimin yazdığı bilinse de notun yazarı anonim kalmayı tercih etmişti ancak Google yönetimi bugün o notu yazan James Damore isimli erkek mühendisi işten çıkardığını duyurdu. Öte yandan James Damore işten atılmasını gerektirecek bir suç işlemediğini, teknoloji dünyasında erkeklerin rolüne dair görüşlerini açıkladığını ve bu yüzden kovulmasının haksızlık olduğunu dile getirerek Google’ın bu hamlesine karşı yasal hakları konusunda araştırma yaptığını, büyük ihtimalle Google’a dava açacağını açıkladı.

    TechInside'ın haberine göre Google, şirket içindeki kadın çalışanların öfkesini dindirmek için James Damore’i işten atmış gibi görünüyor ancak şimdi de erkek çalışanları rahatsız edip isyan etmelerine neden olabilir. Google yakın zamanda çok karışacak gibi görünüyor.

    Etiketler: google , arama motoru , internet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri