Bu ‘Note’lar yanmayacak

GEÇEN yıl bataryasındaki bir hatadan dolayı tüm ‘Galaxy Note 7’ modellerini piyasadan toplatan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 1 yıl aradan sonra yeni modeli ‘Galaxy Note 8’ ile tüketicilerin karşına çıktı. Bir önceki modelde batarya üzerindeki baskıdan dolayı yanma sorunu yaşayan Samsung, Note 8’i 0.7 mm kalınlaştırıldı ve batarya kapasitesini düşürdü. Note 7, 2.9 mm’lik kalınlığa sahipken, Samsung’un yeni akıllı telefonunun kalınlığı 3.6 mm. Batarya kapasitesi ise bir önceki modele göre 200 mAh azaltıldı ve 3 bin 300 mAh’a düşürüldü. Şirketin bataryalar konusunda uygulamaya başladığı 8 aşamalı test süreci de Note 8 kullanıldı.

SONSUZ EKRANA DEVAM

Note 8’in en çok dikkat çeken özelliklerinin başında ekran geliyor. 6.3 inçlik dev bir ekrana sahip olan model, Samsung’un ‘sonsuz ekran’ tasarım anlayışını devam ettiriyor. Note 8, ekranın sağ ve solunda kullanılan kavisler sayesinde kullanıcılara derinlik hissi yansıtıyor. Samsung’un ekranda yaptığı değişikliklerden bir diğeri de kasa üzerinde ekranın boyutunu arttırmak oldu. Ekran genişliği 70’den 74 milimetreye çıkarılan Note 8’in kasa içindeki ekran oranı da yüzde 83.3’e yükseltildi. Bu oranlarla ekran, sinema filmi formatına uygun hale getirildi.

İLK ÇİFT KAMERALI

Samsung’un ilk çift kameralı telefonu olan Note 8, fotoğraf meraklılarının dikkatini çekecek. Cihazın arkasında bulunan 12 megapiksel geniş açı ve 12 megapiksel telefoto kameralar sayesinde kullanıcılara, çektikleri fotoğraflarda alan derinliği özelliği sunuluyor. Ayrıca modelde, 10 katı yakınlaştırmaya (zoom) kadar sarsıntısız çekim imkanı da mevcut. Note 8’in ön kamerası ise 8 megapiksel. Buna ek olarak Note 8’de 6 GB ram ve 64 GB hafıza özellikleri bulunuyor.

Note serisinin en büyük özelliği olan dijital kalem S Pen ise yeni modelle geliştirildi. Note 8’in kaleminin uç kalınlığı 1.6 mm’den 0.7 mm’ye düşürüldü. Note 8’de dikkat çeken diğer konu yazılımdaki yenilikler. Bunun başında uygulama çifti (App Pair) geliyor. Kullanıcılar, istedikleri uygulamaları eşleştirerek, ekranı ikiye bölüyor ve uygulamalarda çalışmaya devam ediyor. Diğer yazılım özelliği ‘canlı mesaj’ (live messeage). S Pen ile fotoğraf üzerine yazılan yazı, hareketli GIF formatına dönüştürülüyor.

SATIŞ FİYATI 4 BİN 999 TL

ABD’nin New York şehrindeki lansman sonrasında bir araya geldiğimiz Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Note 8’in 18 Eylül’de itibaren Türkiye’de satışa çıkacağını söyleyerek, “Artan dolar kuru ve vergiye rağmen Türkiye’ye özel indirim uyguladık. Note 8’in satış fiyatı 4 bin 999 TL. Ön siparişe bugün başlandı. Tüketicilere 500 TL’lik çek ile aksesuar alma şansı veriyoruz” dedi. Yeğen, “Note 7’den sonra müşterilerimizin yüzde 10’unu kaybetmişsiz. Yüzde 90 Note 8 meraklısı bekliyor. Cihazı görmeyen kurumsal müşterilerimiz şimdiden 10 bin adet sipariş verdi” dedi.