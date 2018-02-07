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    Bu nasıl vicdansızlık!

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Veterinere götürülen köpeğin röntgen sonuçlarında bağırsaklarının tamamen silikonla doldurulmuş olduğu görüldü. Klinik'ten yapılan açıklamada köpeğin tedavi sırasında hayatını kaybettiği belirtildi

    İstanbul Karaköy'de iki kadın tarafından zayıflamış halde bulunan köpeğin işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü iddia edildi. 'Petarmyshop' isimli Instagram hesabından paylaşılan bilgilere göre; çok zayıflayan köpeğin dışkısını yapmaya çalışırken zorlandığını gören iki kadın tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak veterinere götürüldüğü belirtildi. Köpeği tedavi ettirebilmek için yardım isteyen iki kadın, belediyeden de bu konuda bir yardımın yapılmadığını iddia etti.

    Kadınlar tarafından veterinere götürülen köpeğin röntgen sonuçlarında bağırsaklarının tamamen silikonla doldurulmuş olduğu görüldü. Makatından sıkılan silikon nedeniyle yemek yiyemeyen ve dışkı yapamayan köpek ameliyata alındı.

    Bu nasıl vicdansızlık

     Konu ile ilgili olarak veteriner kliniğinin Instagram hesabından yapılan ilk açıklama şöyleydi:

    'Coffee 2 haftadır @eceaykultas ve @watdirivizzik in peşinde olduğu bir köpekti. İskeleti çıkmış, 10 adımda bir kaka yapmaya çalışıp yapamayan genç dişi bir köpek. Yaptığı kaka da zift gibi, kanama var. Yakalanmasına yardım eden işçiler tinercilerin silikon sıktığını söyledi! Bugün çekilen röntgende bağırsakların komple dolu olduğu görüldü. Röntgeni sola kaydırarak görebilirsiniz. Doktorumuz elle muayene etti, içerisi taş gibi olmuş! Ne yemek yiyebiliyor, ne kaka yapabiliyor. Yaşaması resmen mucize!! Bu akşam operasyona girecek, kalın bağırsaktan bu illet nasıl temizlenir bilmiyoruz dua edin. Karaköy'deki köpekler büyük tehlike altında, lütfen artık bir şeyler yapın. Coffee'de çok ciddi bir enfeksiyon var aynı zamanda. Şu anda toksoplazma tedavisi görüyor, tedaviye verdiği cevaba göre daha güzel gelişmeler aktaracağız inşallah size.'

     KÖPEK HAYATINI KAYBETTİ

    Köpeğin tedavisiyle ilgilenen klinik tarafından köpeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ameliyat sonrasında kalın bağırsağının temizlendiği yemek borusunun delinerek sonda takıldığı ancak köpeğin tedavi sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

    Etiketler: köpeğe işkence , hayvana işkence , hayvana eziyet , son dakika
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