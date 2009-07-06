Ya da kupaya sÃ¼per olacak kadar ilgi ve alaka gÃ¶steriliyor mu?

KupanÄ±n bir logosu yok mu? Kazanan takÄ±mÄ±n bilmediÄŸimiz SÃ¼per gÃ¼cÃ¼ mÃ¼ olacak?

SÃ¼per Kupaâ€™nÄ±n 2007-2008 sezonuna gÃ¶re hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir statÃ¼sÃ¼ varâ€¦ 2008 â€“ 2009 sezonuna gÃ¶re deÄŸil. StatÃ¼ web sitesinde gÃ¼ncel bile deÄŸil.

TFF yÃ¶netim kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar ile BeÅŸiktaÅŸ â€“ FenerbahÃ§e finali oynanÄ±yor.

Tabi ki, geÃ§miÅŸ statÃ¼ye gÃ¶re bu kadar alÄ±nmÄ±ÅŸ.

Kupaya katÄ±lÄ±m maddesinde kural aÃ§Ä±kÃ§a belirtilmiÅŸ;Â Â Fatih Kaya yazÄ±yor Â



<Ä±>Turkcell SÃ¼per Ligâ€™i 1. (ÅŸampiyon) tamamlamÄ±ÅŸ kulÃ¼p, aynÄ± zamanda Fortis TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nÄ± <Ä±> da kazanmÄ±ÅŸ ise; Fortis TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda final oynayan kulÃ¼p Kupaya katÄ±lÄ±r.



1967-1968 sezonunda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ± finalini, lig ve kupa ÅŸampiyonunun oynamasÄ± gerekiyordu.Â FenerbahÃ§e 2 kupayÄ± da kazandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ± alÄ±nan kararla FenerbahÃ§eâ€™ye direkt verildi.



1982-1983 sezonunda yine FenerbahÃ§e hem lig hem de TÃ¼rkiye KupasÄ± ÅŸampiyonu oldu. Bu sefer CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ± finalini, kupa finalinde yendiÄŸi Mersin Ä°dmanyurdu ile deÄŸil, lig 2.si Trabzonspor ile oynuyor.



Ã‡ok geriye gittim belki ama bir karar alÄ±nacaksa geÃ§miÅŸteki olaylarda emsal taÅŸÄ±yabilir.

AslÄ±nda reklam ile kupanÄ±n ciddiyeti artÄ±rÄ±lsa statÃ¼ incelemeye gerek kalmayacak.

Belki kulÃ¼pler iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™de oynanmasÄ± cazip, fakat cazibe kupanÄ±n Ã¶nemsizliÄŸinden oluyor.

Almanya Federasyonu, finalin Ã¼lkelerinde oynanmasÄ±nÄ± istemedi diye 3 sezon Ã¶nce alÄ±nan karardan caymak kupanÄ±n zaten az olan deÄŸerini iyice azalttÄ±.

Ä°lla Almanyaâ€™da mÄ± oynanmasÄ± gerekiyor? BelÃ§ika, Hollanda, GÃ¼ney Kore, Japonyaâ€¦ Bu Ã¼lkelerde bir seÃ§enek olamaz mÄ±? Zira Ä°talyanlarÄ±n SÃ¼per Kupa Finali Ã‡inâ€™de oynanacak.

Federasyon bu kadar ilgisiz kalÄ±rsa, kupaya hak ettiÄŸi deÄŸeri kim verecek. Almanya Futbol Federasyonu mu?

Bu bir strateji, pazarlama yÃ¶ntemidir. SÃ¼per Kupa, TÃ¼rkiye Ligiâ€™nin tanÄ±tÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bir fÄ±rsat taÅŸÄ±yordu. AlÄ±nan kararla bu fÄ±rsat kaÃ§tÄ±.

Åžimdi ise kendi kendimize adÄ±nÄ± sÃ¼per koyduÄŸumuz bir kupa finali oynayacaÄŸÄ±z.

TanÄ±tÄ±m amacÄ± ve stratejisi olmayan bir finalâ€¦



YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶renâ€™in deÄŸiÅŸimi



Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Adnan Polat ve YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren... 3 bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ±n baÅŸkanlarÄ± arasÄ±nda en deneyimsiz ve genci YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren...

BaÅŸkanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± 6 sezonda hatalÄ± transferler yaptÄ±, yanlÄ±ÅŸ demeÃ§ler verdi.

Deneyimsiz olmasÄ± ve hatalÄ± yÃ¶netici tercihleri de onun daha fazla hata yapmasÄ±na sebep oldu. YÃ¶netimden ayrÄ±lan birÃ§ok ismin DemirÃ¶ren'in arkasÄ±ndan sÃ¼rekli yersiz eleÅŸtirilerde bulunmasÄ± da bunun gÃ¶stergesi.

Tabii ki, basÄ±nÄ±n DemirÃ¶ren'e Ã¼vey evlat muamelesi yapmasÄ±nÄ±n da payÄ± Ã§ok... Fakat DemirÃ¶ren'in hatalarÄ± kadar Ã¶rnek alÄ±nmasÄ± gereken davranÄ±ÅŸlarÄ± da var.

Bunun en baÅŸÄ±nda, eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ± ile tribÃ¼nde yarattÄ±ÄŸÄ± aile tablosu geliyor. Ailesini, tÃ¼m tepkileri gÃ¶z ardÄ± edercesine tribÃ¼ne getirerek farklÄ± bir hava oluÅŸturdu. En son hangi baÅŸkanÄ± bÃ¶yle bir tabloda gÃ¶rdÃ¼k? Sevincini ve hÃ¼znÃ¼nÃ¼ kimseye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden yaÅŸadÄ±.

TamamÄ±yla sevgi ile oluÅŸturulmuÅŸ bir baÄŸ... BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da geÃ§en sezon kazandÄ±ÄŸÄ± kupalarÄ±n en Ã¶nemli sebebi bu... Rakiplerinden Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir performans sergilerken, futbolcular arasÄ±nda oluÅŸturduÄŸu aile havasÄ± camiayÄ± kenetledi. GÃ¼ven verdi. Bir aile reisi duruÅŸu sergiledi...

2004'ten 2009'a, geÃ§miÅŸteki hatalarÄ±ndan ders Ã§Ä±kararak adÄ±m adÄ±m bu gÃ¼nlere geldi. ArtÄ±k daha tecrÃ¼beli... Ã–rneÄŸin Mehmet Topuz transferinden sonra misilleme yapmasÄ± beklenirken bÃ¼yÃ¼k bir olgunlukla gerekli pozisyonlara transfer yapmaya devam etti.

DeÄŸiÅŸmiÅŸti.

Ä°stenilen bir baÅŸkan olma yolunda devamlÄ± kendini geliÅŸtiriyor.

DavranÄ±ÅŸlarÄ±yla siyah-beyazlÄ± camiadaki olumsuz bakÄ±ÅŸlarÄ± tersine Ã§evirmeye baÅŸladÄ±.

UmarÄ±m baÅŸkandaki olumlu deÄŸiÅŸim devam eder.



3 BÃ¼yÃ¼klerin DeÄŸeri



GeÃ§en gÃ¼n ajanslarda 3 bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n deÄŸerlerinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir haber yayÄ±nlandÄ±.

Kaynak olarak alÄ±nan web sitesi "transfermarkt.de".

Bu habere gÃ¶re en deÄŸerli takÄ±m Galatasaray... Ve rakiplerine fark atmÄ±ÅŸ durumda... YalnÄ±z gÃ¶zden kaÃ§an bir gerÃ§ek var.

Galatasaray'Ä±n kadrosunda bulunan 33 futbolcunun deÄŸeri 120.450.000 Euro, FenerbahÃ§e'nin 27 futbolcusunun deÄŸeri 97.200.000 Euro, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da 23 oyuncusunun deÄŸeri 85.900.000 Euro...

DoÄŸal olarak futbolcu sayÄ±sÄ± arttÄ±kÃ§a deÄŸerde artÄ±yor... Ve haliyle Galatasaray'Ä±n fark attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

OlayÄ±n Ã¶zÃ¼ne dÃ¶nersek yani futbolcu sayÄ±sÄ±na gÃ¶re ortalama alÄ±rsak;



BeÅŸiktaÅŸ 3.735.000 Euro

Galatasaray 3.650.000 Euro

FenerbahÃ§e 3.600.000 Euro



Bu Ã§Ä±kan sonuca gÃ¶re de BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular daha deÄŸerli...

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu istatistiklerde Ã¶nemli olan takÄ±mlarÄ±mÄ±z bu kadrolarÄ± oluÅŸturmak iÃ§in ne kadar para harcamÄ±ÅŸ olduklarÄ±!



AynÄ± internet sitesinin verilerine gÃ¶re bir deÄŸerlendirme yaparsak.

Piyasa deÄŸeri 120 milyon Euro olan Galatasaray'Ä±n bu kadroyu oluÅŸturmak iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ± para 30 milyon Euro civarÄ±nda. Maliyette baÅŸÄ± Ã§eken oyuncular Keita, Baros, Lincoln... Sadece 3 futbolcuya, 20 milyon Euro'ya yakÄ±n bonservis bedeli Ã¶denmiÅŸ.

FenerbahÃ§e'de ise harcanan rakam 2 katÄ± 60 milyon Euro civarÄ±... Guiza, Mehmet Topuz, Emre, Ã–zer, Edu, Alex bu rakamÄ±n bu kadar artmasÄ±nÄ±n sebebi... (Mehmet Topuz ve Ã–zer transferde bonservis Ã¼cretleri henÃ¼z yansÄ±tÄ±lmamÄ±ÅŸ)

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n harcadÄ±ÄŸÄ± parada 50 milyon Euro dÃ¼zeyinde. Ä°smail, Delgado, Holosko, Nihat, Sivok, Zapotocny ve Ernst en Ã§ok bonservis bedeli Ã¶denen oyuncular...



Galatasaray'Ä±n harcadÄ±ÄŸÄ± paraya gÃ¶re oluÅŸturduÄŸu kadro transfer politikasÄ±ndaki baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶steriyor. Alt yapÄ±dan Ã§Ä±kartÄ±lan Arda, Sabri... Bedelsiz ve dÃ¼ÅŸÃ¼k bonservis bedelleriyle kadroya dahil edilen futbolcularÄ±n yÃ¼kseliÅŸi Galatasaray'Ä± diÄŸer kulÃ¼plerimizden ayÄ±ran Ã¶zellikler oldu. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa deÄŸerli olanda bu olsa gerek... DiÄŸer tÃ¼rlÃ¼ para harcayarak deÄŸer oluÅŸturmak en kolayÄ±...



FK