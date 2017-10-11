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    Bu nasÄ±l okul hizmetlisi! Ã–nce okulun Ã¶nÃ¼nde bÄ±Ã§akladÄ±, ÅŸimdi de...

    Ä°smail Ã‡ETÄ°NTAÅž/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)Â
    11.10.2017 - 11:14 | Son GÃ¼ncelleme:

    SAKARYAâ€™nÄ±n Pamukova Ä°lÃ§esiâ€™nde, kavga ettiÄŸi 2 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akla yaralayan okul hizmetlisinin evinde yapÄ±lan aramada 2 kilo esrar, ele geÃ§irildi.

    Pamukovaâ€™da geÃ§en hafta meydana gelen olayda, FatmahanÄ±m Ortaokuluâ€™nda hizmetli olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ãœmmet Ã‡., okulun yanÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 2 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akla yaraladÄ±. Ãœmmet Ã‡., olayÄ±n ardÄ±ndan tutuklanarak, cezaevine gÃ¶nderildi.

    Jandarma ekipleri, devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ãœmmet Ã‡.â€™nin Yenice Mahallesiâ€™nde bulunan Estergon Sokakâ€™taki evinde narkotik kÃ¶peÄŸi 'RÃ¼zgar' ile arama yaptÄ±.

    Evde ve ahÄ±rda, samanlÄ±klarÄ±n arasÄ±nda, kavanozlar iÃ§inde yaklaÅŸÄ±k 2 kilo esrar ele geÃ§irildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

    Etiketler: sakarya , okul hizmetlisi , bÄ±Ã§aklÄ± yaralama
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