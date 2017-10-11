Bu nasÄ±l okul hizmetlisi! Ã–nce okulun Ã¶nÃ¼nde bÄ±Ã§akladÄ±, ÅŸimdi de...

Pamukovaâ€™da geÃ§en hafta meydana gelen olayda, FatmahanÄ±m Ortaokuluâ€™nda hizmetli olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ãœmmet Ã‡., okulun yanÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 2 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akla yaraladÄ±. Ãœmmet Ã‡., olayÄ±n ardÄ±ndan tutuklanarak, cezaevine gÃ¶nderildi.
Jandarma ekipleri, devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ãœmmet Ã‡.â€™nin Yenice Mahallesiâ€™nde bulunan Estergon Sokakâ€™taki evinde narkotik kÃ¶peÄŸi 'RÃ¼zgar' ile arama yaptÄ±.
Evde ve ahÄ±rda, samanlÄ±klarÄ±n arasÄ±nda, kavanozlar iÃ§inde yaklaÅŸÄ±k 2 kilo esrar ele geÃ§irildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â