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    Bu nasıl kutlama! Törene yaban domuzlarıyla katıldılar

    Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)
    25.09.2017 - 10:34 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 10:36

    Balıkesir’in Erdek ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıl dönümü töreninde, Avcılar Derneği’nin organizasyonuyla avcılar vurdukları domuzları kamyona koyduktan sonra tören alanından geçiş yaptı.

    Erdek’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıldönümü törenleri geçen 18 Eylül’de yapılan tören ile kutlandı. Etkinlikler kapsamında avcıların vurdukları domuzlar, Avcılar Derneği’nin organizasyonu ile kamyona konulduktan tören alanından geçirildi.

    ÖDÜL: AV TÜFEĞİ...

    İlçede kurtuluş yıl dönümünde geleneksel olarak yapılan 'en büyük domuzu vurma yarışması' sonuçlandı. Vurdukları domuzların tören alanından geçirildiği avcılardan Ali Kemal Beygirci birinci, İslam Koska ikinci, Mehmet Gökgül üçüncü, Kutsal Babayakal ise dördüncü oldu. Yarışmada dereceye giren avcılara tüfek ile av malzemeleri hediye edildi.

    Bu nasıl kutlama Törene yaban domuzlarıyla katıldılar

    Erdek Avcılar Derneği’nde yapılan ödül törenine Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yapakçı, Ak Parti Erdek İlçe Başkanı Kemal Kayan, CHP Erdek İlçe Başkanı Metin Uysal ve çok sayıda davetli katıldı.

    Bu nasıl kutlama Törene yaban domuzlarıyla katıldılar

    Etiketler: Balıkesir , tören , Son dakika , yaban domuzu
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