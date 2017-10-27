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    Bu nasıl iş! Veliler okulda görünce şok oldu

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 06:53 | Son Güncelleme:

    İzmir Bergama’da bir ortaokulda hizmetli olan M.Ç., kenevir yetiştirmek ve uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıkınca işten atıldı. Okul müdürünü de darp eden M.Ç., 2 yıl sonra İŞKUR kanalıyla yeniden aynı okulda görevlendirildi. Veliler isyanda ediyor.

    Habertürk Gazetesi'nden Mert Neşet Muslu'nun haberine göre, İzmir’in Bergama İlçesi’nde “uyuşturucu kullanmak” suçundan 1 yıl hapis cezası aldığının ortaya çıkmasının ardından hizmetli olarak çalıştığı ortaokuldan atılan M.Ç.’ye, 2 yıl sonra yeniden aynı okulda görev verildi.

    Bergama Asliye Ceza Mahkemesi’nde “hintkeneviri yetiştirmek” ve “uyuşturucu kullanmak” suçundan yargılanan M.Ç.’ye, 2013’ün nisan ayında 1 yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.Mahkemenin uyuşturucu kullandığını tespit ettiği M.Ç., daha sonra bir ortaokulda geçici hizmetli olarak işe başlatıldı. M.Ç., dönemin okul müdürü Ersin Sezen’i de darp etti. Veliler, görevlendirmenin iptali için dilekçeyle İzmir Valiliği’ne başvurdu, M.Ç. görevinden alındı. Ancak aradan geçen 2 yılın ardından M.Ç.’ye yeniden aynı okulda görev verilmesine veliler, “Uyuşturucu kullanan birinin okulda görevli olarak ne işi var? Pes artık” diyerek tepki gösterdi. Türk Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı İrfan Toksoy, o dönemde kaymakamın bu kişinin görevlendirilmesini iptal ettiğini anımsatarak, “O zaman da yine şu anki İlçe Milli Eğitim Müdürü görevde bulunuyordu. Müdür konuyu bilmesine rağmen nasıl oluyor da aynı kişi okulda hizmetli olarak görevlendiriliyor?” dedi.

    ‘SİCİL KAYDI TEMİZ’

    Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ise M.Ç.’nin adli sicil kaydının temiz olduğunu belirterek, “İŞKUR’dan müracaat edenler işe alınırken, biz adli sicil kâğıdı istiyoruz. Adli sicil kâğıdında da bu kişinin kaydı temiz çıkıyor. Temiz çıkmazsa zaten işe alınmaz. Burası bir köy okulu. Okulumuz kaloriferli bir okul. Okulun kaloriferini de herkese yaktıramıyorum” diye konuştu.

    Öte yandan, mahkemenin verdiği hapis cezasıyla ilgili hükmün açıklamasını geri bıraktığı için M.Ç.’nin sabıka kaydının temiz göründüğü öğrenildi.

     

    Etiketler: okul hizmetlisi
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