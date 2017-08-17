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    Bu nasıl enişte! Baldızının resimlerini çıplak kadınların yüzüne yapıştırdı

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    17 Ağustos 2017 - 11:16Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:21

    ALMANYA’da yaşayan Fatih F. (36), aralarındaki bir tartışmadan dolayı kızdığı baldızı Suzan S.’nin (34) aile fotoğraflarından aldığı yüz görüntüsünü, fotomontajla çok sayıda çıplak kadın fotoğrafına yapıştırarak çeşitli porno sitelerinde paylaştı. Montajlanmış fotoğraflarının porno sitelerinde yayınlandığını öğrenen Suzan S., savcılığa şikayette bulununca, Fatih F. hakkında, 1 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Ataşehir’de oturan 34 yaşındaki Suzan S., geçen Haziran’da Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak, Almanya’da yaşayan kız kardeşi Lale F.’nin eşi Fatih F.’nin, çıplak kadın fotoğraflarına fotomontajla kendi yüzünü yapıştırıp adını da kullanarak porno sitelerinde paylaştığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Suzan S., paylaşılan fotoğraflar ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu.

    Tanık olarak ifadesi alınan Suzan S.’nin kardeşi Lale F., eşiyle arası açılınca Türkiye’ye döndüğünü belirterek “Almanya’da yaşarken eşimin bilgisayarında ablama ait porno resimler gördüm. Eşine sorunca bu tartışmadan dolayı ablama kızdığı için resimleri bilgisayarına yüklediğini, silip, bir yerde kullanmayacağını söyledi. Ancak daha sonra bu resimleri internet sitelerinde paylaşmış” dedi.

    Savcılığın, şüpheli Fatih F.’nin savunmasının alınması için Almanya adli makamlarına yazdığı yazının ardından, avukatı aracılığı ile bir dilekçe veren Fatih F., susma hakkını kullandı.

    Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, enişte Fatih F. hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

    Etiketler: enişte , baldız , fotomontaj
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