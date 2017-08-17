Bu nasıl enişte! Baldızının resimlerini çıplak kadınların yüzüne yapıştırdı

Ataşehir’de oturan 34 yaşındaki Suzan S., geçen Haziran’da Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak, Almanya’da yaşayan kız kardeşi Lale F.’nin eşi Fatih F.’nin, çıplak kadın fotoğraflarına fotomontajla kendi yüzünü yapıştırıp adını da kullanarak porno sitelerinde paylaştığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Suzan S., paylaşılan fotoğraflar ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu.



Tanık olarak ifadesi alınan Suzan S.’nin kardeşi Lale F., eşiyle arası açılınca Türkiye’ye döndüğünü belirterek “Almanya’da yaşarken eşimin bilgisayarında ablama ait porno resimler gördüm. Eşine sorunca bu tartışmadan dolayı ablama kızdığı için resimleri bilgisayarına yüklediğini, silip, bir yerde kullanmayacağını söyledi. Ancak daha sonra bu resimleri internet sitelerinde paylaşmış” dedi.



Savcılığın, şüpheli Fatih F.’nin savunmasının alınması için Almanya adli makamlarına yazdığı yazının ardından, avukatı aracılığı ile bir dilekçe veren Fatih F., susma hakkını kullandı.



Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, enişte Fatih F. hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.