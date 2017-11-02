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    Bu müdür ne yapıyor!

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 19:38 | Son Güncelleme:

    Bir okulun önünde bir okul müdürü... Bahçe kapısının önünde sandalyesinde oturuyor. İçeri giren öğrenciler önce onun elini öpüyor. Kahramanmaraş'ta bir okulun önünde sandalyeye oturan okul müdürü, okula gelen öğrencilere elini öptürdü. Müdürün elini öpen öğrenciler daha sonra derslerine yetişmek için okula girdi.

    Bu görüntü Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber Bülteni'nde yayınlandı. Burası Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir Anadolu lisesi. Erkek çocukların elini öptüğü kişi, müdür İbrahim Yılmazcan. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayıydı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, kimse müdürün neden elini öptürdüğüne anlam veremedi.

    Bu müdür ne yapıyor

    CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu bu görüntüyü Meclis'e taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açtı mı ya da açacak mı diye sordu, açıklama istedi. Ancak bu talebe henüz cevap yok.

    Bu müdür ne yapıyor

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