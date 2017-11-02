Bu müdür ne yapıyor!

Bu görüntü Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber Bülteni'nde yayınlandı. Burası Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir Anadolu lisesi. Erkek çocukların elini öptüğü kişi, müdür İbrahim Yılmazcan. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayıydı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, kimse müdürün neden elini öptürdüğüne anlam veremedi.

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu bu görüntüyü Meclis'e taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açtı mı ya da açacak mı diye sordu, açıklama istedi. Ancak bu talebe henüz cevap yok.