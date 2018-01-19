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    İspanyol polisinin Katalonya müdahalesinin masrafı açıklandı

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

    İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da bölgesel hükümetin 1 Ekim’de yaptığı referandumu durdurmak için İspanyol hükümetinin yaptığı müdahalenin masrafı açıklandı.

    İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, dün İspanya parlamentosundaki bir komiteye yaptığı konuşmada müdahalenin meşru olduğunu savundu.

    Zoido, müdahaleden sonra üç boyunca Katalonya’da görev yapmayı sürdüren ilave polis güçlerinin masrafının 87 milyon Euro (yaklaşık 405 milyon TL) olduğunu açıkladı.

    İspanyol bakan Zoido, bunun yüksek bir miktar olduğunu kabul etmekle birlikte sorumlusunun Katalonya’yı yöneten dönemin bölgesel hükümeti olduğunu ifade etti.

    İspanya hükümeti, 1 Ekim’de Katalonya’ya 6 bin kişilik güvenlik gücü göndermişti. Bunlardan sonuncusu Katalonya’da özerk parlamento seçimlerinin yapılmasından 9 gün sonra, 30 Aralık’ta geri dönmüştü.

    İspanya İçişleri Bakanı Zoido, Katalonya’nın yerel polis gücünü olaylar sırasında “harekete geçmemekle” de suçladı.

    Etiketler: müdahale , masraf
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