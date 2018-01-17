Bu mevsimde gezilebilecek en güzel 5 destinasyon

Abant-Bolu
Abant her mevsim ayrı güzel ama özellikle kış mevsiminde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri oluyor. Zaten İstanbul'a yakın olması sebebiyle, İstanbullular tarafından sıkça tercih ediliyor. Şimdilerde çam ağaçları beyaza bürünmüş, şirin patikaları sakin bir yürüyüş yapmak için hazırlanmıştır bile... Bu nedenle "Şöyle birkaç gün kafamı dinleyeyim, doğanın tadını çıkarayım" diyorsanız Bolu taraflarına doğru yavaştan yol alın deriz...
Uludağ-Bursa
Kış mevsiminde gidilecek yerler dendiğinde elbette akıllara ilk olarak Uludağ geliyor. İstanbul'a yakın olduğu için günübirlik bile gidebileceğiniz bu harika destinasyon, uzun süre dinlenmek ve eğlenceli vakit geçirmek için de son derece uygun. Bu nedenle hem dinleneyim hem de eğleneyim diyenlerdenseniz, bu mevsimde sizin için en ideal rota Bursa tarafları olacaktır.
Kapadokya-Nevşehir
Kapadokya da ziyaretçilerine her mevsim başka manzara vadeden yerlerden. Peri bacalarıyla süslenmiş bu büyüleyici bölge, kış mevsiminde gerçekten bir başka güzel oluyor. Sessizlik ve huzur arayanlar için son derece uygun bir tatil rotası olduğu kesin; bunun yanı sıra bir de termal özelliklere sahip bir yerlerde konakladınız mı; sanıyoruz yenilenmiş olarak geriye dönmemeniz imkansız!
Kartepe-Kocaeli
Kartepe, kış tatili sevenler için İstanbul'a yakın bir tatil cenneti. Buraya da tıpkı Uludağ gibi çok kısa bir sürede gidebildiğiniz için günübirlik olarak rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Elbette konaklamak çok daha keyifli olacaktır. Dilerseniz bölgede yer alan doğayla iç içe tesislerde kalabilir, kayak yapmak için de kayak merkezine gidebilirsiniz. Bu nedenle bu mevsimde bu yakın tatil rotasına mutlaka zaman ayırın deriz.
Palandöken-Erzurum
Biraz uzaklarda bir kış tatili hayal ediyorsanız rotanızı Erzurum'a doğru çevirebilirsiniz. Çünkü Palandöken, oldukça fazla tercih edilen kayak noktalarından biri. Bu nedenle eğer manzara ve doğayla iç içe olmak istiyorsanız, Palandöken otellerinde konaklayabilir, şöminenin ve karın tadını aynı anda çıkarabilirsiniz.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün