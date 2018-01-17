Bu mevsimde gezilebilecek en güzel 5 destinasyon

Abant-Bolu

Abant her mevsim ayrı güzel ama özellikle kış mevsiminde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri oluyor. Zaten İstanbul'a yakın olması sebebiyle, İstanbullular tarafından sıkça tercih ediliyor. Şimdilerde çam ağaçları beyaza bürünmüş, şirin patikaları sakin bir yürüyüş yapmak için hazırlanmıştır bile... Bu nedenle "Şöyle birkaç gün kafamı dinleyeyim, doğanın tadını çıkarayım" diyorsanız Bolu taraflarına doğru yavaştan yol alın deriz...

Uludağ-Bursa

Kış mevsiminde gidilecek yerler dendiğinde elbette akıllara ilk olarak Uludağ geliyor. İstanbul'a yakın olduğu için günübirlik bile gidebileceğiniz bu harika destinasyon, uzun süre dinlenmek ve eğlenceli vakit geçirmek için de son derece uygun. Bu nedenle hem dinleneyim hem de eğleneyim diyenlerdenseniz, bu mevsimde sizin için en ideal rota Bursa tarafları olacaktır.

Kapadokya-Nevşehir

Kapadokya da ziyaretçilerine her mevsim başka manzara vadeden yerlerden. Peri bacalarıyla süslenmiş bu büyüleyici bölge, kış mevsiminde gerçekten bir başka güzel oluyor. Sessizlik ve huzur arayanlar için son derece uygun bir tatil rotası olduğu kesin; bunun yanı sıra bir de termal özelliklere sahip bir yerlerde konakladınız mı; sanıyoruz yenilenmiş olarak geriye dönmemeniz imkansız!

Kartepe-Kocaeli

Kartepe, kış tatili sevenler için İstanbul'a yakın bir tatil cenneti. Buraya da tıpkı Uludağ gibi çok kısa bir sürede gidebildiğiniz için günübirlik olarak rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Elbette konaklamak çok daha keyifli olacaktır. Dilerseniz bölgede yer alan doğayla iç içe tesislerde kalabilir, kayak yapmak için de kayak merkezine gidebilirsiniz. Bu nedenle bu mevsimde bu yakın tatil rotasına mutlaka zaman ayırın deriz.

Palandöken-Erzurum

Biraz uzaklarda bir kış tatili hayal ediyorsanız rotanızı Erzurum'a doğru çevirebilirsiniz. Çünkü Palandöken, oldukça fazla tercih edilen kayak noktalarından biri. Bu nedenle eğer manzara ve doğayla iç içe olmak istiyorsanız, Palandöken otellerinde konaklayabilir, şöminenin ve karın tadını aynı anda çıkarabilirsiniz.