Bu mesajları sakınaçmayın! İçki masasında para saymışlar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların banka bilgilerini kopyalayarak para transferi yapan 13 kişilik bir “hacker” çetesini takibe aldı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin sekiz farklı ulusal bankaya ait internet sitelerini kopyaladıkları ve yolladıkları sahte SMS mesajları ile lüks otomobil ve para ödülü kazandıracaklarını vaat ederek vatandaşları bu sitelere yönlendirdikleri tespit edildi. Jandarma ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarına erişmek amacıyla Facebook ve Iİnstagram üzerinden reklam yayınladıkları da belirledi.

ALTIN ALMIŞLAR

Türkiye genelinde yaklaşık bin kişiyi dolandıran çetenin çalışma şekilleri ise akıllara durgunluk verdi. Çete üyeleri ilk önce resmi bankaların internet sitelerine benzer tasarımlarla internet adresleri oluşturuyor. Daha sonra bu adreslerin internet uzantılarını sosyal medya hesaplarından ve SMS yöntemiyle yüzlerce vatandaşa gönderiliyor. Çeşitli bankacılık reklamları ile vatandaşın linklere tıklayıp sahte internet sitesine girmeleri sağlanıyor. İnternet sitesine giren kullanıcılar gerçek banka şifrelerini internet sitelerine girdiklerin, hackerlara mesaj gidiyor. Bu yöntemle vatandaşın kullanıcı bilgilerini alan hackerler daha sonra banka hesaplarını boşaltıyor. Çete üyeleri, yüksek miktarda para bulunan banka hesaplarındaki paraları ise kendi banka hesaplarına yönlendiriyor. Dolandırıcılar daha sonra kendi kartlarına gönderdikleri paralarla kuyumculara giderek POS cihazları üzerinden altın alışverişi yapıyor. Çete üyeleri iki bin liranın altındaki paraları ise ATM’lerden çektikleri öğrenildi.

PARALARI İÇKİ MASASINDA SAYDILAR

Türkiye genelinde dört ayda yaklaşık bin kişiyi dolandıran çeteyi teknik ve fiziki takibe alan Jandarma ekipleri, İstanbul ve Kocaeli’de yaptıkları operasyonda ikisi hacker toplam 13 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında toplam dört milyon lirayı bulan bankamatik para çekimi yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kuyumcular vasıtasıyla yapılan 25 milyon lira tutarında kredi kartı çekim işlemi yapıldığı belirlendi. Şüphelilere ait 12 adreste yapılan operasyonlarda ise beş adet silah, çok sayıda mermi, 40 cep telefonu, 50 adet banka kartı, POS cihazları ve sim kartları yakalandı. Öte yandan çete üyelerinin para çekim esnasında kendilerini cep telefonu ile videoya çektikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yolla çektikleri paranın videosunu çete yöneticilerine gönderdikleri tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, içki masasında çete yöneticilerin şarkılar söyleyerek para saydıkları görüntülere ulaşıldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

PHISHING NEDİR?

Phising, bankanızın, e-postanızın veya bunun gibi bilgi girmenizi gerektiren bir kuruluşun web sayfasının bir kopyasını yapıp kullanıcının hesap bilgilerini çalmayı amaçlayan bir İnternet dolandırıcılığı.İngilizce "Balık tutma" anlamına gelen "Fishing" sözcüğünün 'f' harfinin yerine 'ph' harflerinin konulmasıyla gelen terim, oltayı attığınız zaman en azından bir balık yakalayabileceğiniz düşüncesinden esinlenerek oluşturulmuş ve uygulanıyor. Örneğin kullandığınız elektronik posta servisinin giriş ekranının bir kopyası elektronik posta olarak geliyor ve bir şekilde kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmenizi istiyor. Dikkatsiz bir şekilde bilgileri verdiğinizde, sayfanın içine gizlenmiş bir kod parçası kullanıcı adınızı ve şifrenizi dolandırıcılara gönderiyor.