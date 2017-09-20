Bu markette para geçmiyor

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Süzer destek marketlerle hem ürünlerin çöpe gitmesini engelleyerek israfı önlediklerini hem de istihdam sağlayarak ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durmalarına destek olduklarını söyledi. Süzer, sistemin nasıl işlediğini şöyle anlattı: “Kaymakamlıkla işbirliği içindeyiz. Aileler Kaymakamlığa başvuruyor. İhtiyaç sahiplerinin cep telefonlarına ‘Destek Market’te şu kadar limitiniz var, geliniz’ diye mesaj gidiyor. Gelen kişi markete kendisine gelen mesajı ve TC kimlik numarasını gösteriyor. İnsan kaynakları masamıza gönderiyoruz. Ailede kaç kişi var kaçı çalışabilir durumda onları öğreniyoruz. Sonra da kişiler alışverişe başlıyor. Esas işimiz ondan sonra başlıyor. Aileyle iletişime geçiyoruz. Çalışabilir durumda olanları mülakata çağırıyoruz. Onları işe yerleştiriyoruz, mesleki eğitimlerini firmalar veriyor. Sonra bize ihtiyaçları kalmıyor ve kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Hem israfı önlüyoruz, çünkü bu ürünler çöpe gidecek ürünler. Ya da paketi zedelenmiş ürünleri yeniden paketliyoruz. Asla zamanı geçmiş ürünler yok burada. Fazla üretim yapan firmalar bağış yapıyor mesela. İnsanların da kendi ayakları üzerinde durmasını sağlıyoruz.“