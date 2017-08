Bu makineler sipariş veriyor

AVRUPA’nın en büyük teknoloji fuarı IFA dün kapılarını açtı. Bu yıl 1800’den fazla şirketin katıldığı ve 4.5 milyar Euro’luk iş anlaşmasının yapılmasının

beklendiği IFA’da, en çok dikkati yerli teknoloji şirketleri çekti. Vestel’in davetiyle katıldığımız IFA’da yerli şirketlerin geliştirdiği otomatik sipariş sistemleri, evlerin vazgeçilmezleri olan çamaşır ve bulaşık makinelerinde kullanılmaya başlandı. E-ticaret devi Amazon’un ‘Dash’ platformuyla yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen otomatik sipariş sistemleri, deterjan bitmeye yakın kullanıcıların tercih ettikleri ürünlerin siparişini veriyor. Böylelikle kullanıcılar, sipariş verme derdinden kurturken, alışverişte kaybedeceği zamanı da kazanmış oluyor.

KAPIYA KADAR GELİYOR

Bunun ilk örneklerinden biri Vestel’in geliştirdiği yeni nesil çamaşır makinesi. Geliştirilen çamaşır makinesinde deterjanların depolandığı alanda sensörler bulunuyor. Bu sensörler, deterjanın bittiğini kontrol ediyor. Yumuşatıcı veya çamaşır deterjanı azaldığında, çamaşır makinesi direkt olarak Amazon’un Dash platformu üzerinden e-ticaret sitesine bağlanıyor. Daha önce oluşturduğunuz hesap üzerinden siparişiniz tekrarlıyor.

OTOMATİK DOZAJ

Otomatik sipariş sisteminin kullanıldığı diğer bir ürün ise bulaşık makinesi oldu. Koç Grubu’nun tüketici elektroniği şirketi Arçelik’in çatısı altında yer alan Beko markasıyla geliştirdiği bulaşık makinesi, Amazon Dash ile otomatik olarak sipariş verebiliyor. Beko’nun otomatik deterjan koyma teknolojisi ‘AutoDosing’ ile geliştirilen yeni nesil bulaşık makinesi, üzerinde bulunan sensörlerle deterjanın bitip bitmediğini algılıyor. Deterjan bitmeye yaklaştığında sipariş direkt olarak Amazon Dash üzerinden e-ticaret sitesine veriliyor. Paylaşılan bilgilere göre Amazon Dash ile uyumlu Beko’nun çamaşır makineleri 2018’in ilk çeyreğinde satışa çıkacak.

Vestel’den yerli Siri geliyor

VESTEL Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, düzenlenen toplantıda Apple’ın sesli asistanı Siri’ye benzer bir teknoloji üzerine çalışmaya başladıklarını açıkladı. Erdoğan, sesli asistan platformu için Ar-Ge departmanı içerisinde çalışmaların başladığını belirterek, “Türkçe destekli olacak. Kullanıcıların söylediklerini algılayacak ve Türkçe olarak yanıt verecek” dedi. Ayrıca Erdoğan, Amazon ile yaptıkları diğer işbirliğine değinerek, “Amazon ile yaptığımız projelerde tüketici faydasını odağımıza aldık. Dünya standartlarında ürettiğimiz akıllı teknolojilerin yanı sıra, uluslararası bir marka olmak için de gerekli yatırımlara ve anlaşmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Amazon’un sesli asistanı Alexa ile Vestel markalı TV modellerinin de sesli olarak kontrol edilebileceğini sözlerine ekledi” diye konuştu.





Vestel standında öne çıkanlar

* Vitra ile geliştirilen akıllı ayna

* Kapısı sesle açılan buzdolabı

* Çamaşırları sterilize eden çamaşır makinası

* Sessiz bulaşık makinesi

* Sıcak hava perdeli akıllı fırın

Hayatı kolaylaştırıyoruz

ARÇELİK AŞ CEO’su Hakan Bulgurlu, insanların hızlanan hayat temposu içinde her alanda daha akıllı çözümlere ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Ekonomik, sağlıklı, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve akıllı uygulamalarla birlikte kullanabilecekleri ürünleri talep ediyorlar. Bu nedenle bizim en önemli hedefimiz, toplumunun her kesiminin yeni teknolojileri kullanarak hayatını kolaylaştırmak ve aynı zamanda doğal kaynaklarımızı koruyan ürünleri hayata geçirmek” dedi. Ayrıca Bulgurlu, “Global markamız Beko ile tarihi İpek yolu boyunca uzanan bir ‘Beko Yolu’ oluşturmayı hedefliyoruz. Global ekonominin büyüme motorları olan gelişmekte olan ülkeleri merceğimize aldık” diye konuştu. Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü Can Dinçer ise, fuarda tüketicilerin daha kaliteli bir yaşam sürmesine, çevreye karşı daha duyarlı olabilmelerine katkıda bulunacak yüksek teknolojiye sahip akıllı ürünler ve yenilikler sergilediklerini söyledi. Dinçer, “Yenilikçilik markamızın DNA’sında var ve bu doğrultuda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yaptığımız yeniliklerle hayata değer kattığımıza inanıyoruz. İnovasyonlarımızda, tüketicilerimizin ihtiyaçlarını temel alarak teknolojiyi herkesin erişimine açacak adımlar atıyoruz” dedi.





Arçelik standında öne çıkanlar

* AirTherapy: Sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan çamaşır makinesi

* Ultrafast: Dünyanın en hızlı çamaşır ve kurutma makinesi

* IonGuard: Kötü kokuları yüzde 87 azaltan kurutucu

* FlameAdjust: Hassas ısı kontrolü sağlayan ocak

* Besin değerlerini koruyan blender