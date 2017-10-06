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    Bu mahallede yaşayan herkesin soyadı aynı

    Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)
    06.10.2017 - 10:56 | Son Güncelleme:

    VAN’ın Gürpınar ilçesine bağlı 50 hane, 550 nüfuslu Taşdönderen mahallesinde yaşayanların tamamı 'Erdemir' soyadını taşıyor.

    Gürpınar ilçesine 42, Van merkeze ise 75 kilometre uzaklıkta bulunan Taşdönderen mahallesinde yaşayanların tamamının soyadı 'Erdemir'.

    Mahallede görev yapan imam Sebahattin Demir ve öğretmen Rıdvan Badem dışında, 550 nüfuslu mahallenin tamamının 'Erdemir' soyadlı olması, bazı isim benzerliklerinden dolayı zaman zaman karışıklığa yol açıyor. Ancak akraba olan ve 6 kuşaktan bu yana sadece Erdemir soyadının bulunduğu Taşdönderen mahallesinde yaşayanlar, bu durumdan rahatsızlık duymuyor. Mahalle camisinin önünde bir araya gelen 'Erdemir' soyadlı vatandaşlar, üzerlerinde taşıdıkları kimliklerini gösterip, örnek gösterilecek bir mahalle olduklarını söylüyorlar.

    MUHTAR ORTAK KARARLA SEÇİLİYOR

    Taşdönderen Mahallesi Muhtarı Azat Erdemir, mahallelerinde yaşayan 550 kişinin akraba olmalarından dolayı bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. Muhtar adayının da ortak kararla belirlendiğini ifade eden Erdemir, şöyle konuştu:

    "Bizim köyümüz tahmini 300 yıl önce iki kardeşin Özalp ilçesi’ne gelip buraya yerleşmesi ile kuruluyor. Ben bu köyde yaşayan 6’ncı kuşağım. 50 hane, 550 nüfusun bulunduğu köyün tamamı akraba. Hepsi ’Erdemir’ soyadı taşıyor. Köyümüzde sadece imamın ve öğretmenin soyadı farklı. Aynı soyadı taşımamız, birlik ve beraberlik konusunda bir sıkıntı yaşamamıza neden oluyor. Yaşadığımız bölgede muhtarlık seçimleri çok çekişmeli geçer. Bizim köyümüzde ise böyle bir sıkıntı yok. Herkesin kabul edeceği bir isim belirleniyor. O kişi de muhtar seçiliyor. Ben cumhuriyet tarihi boyunca köyün 4’üncü muhtarıyım. İki dönemdir burada muhtarlık yapıyorum. Benden önceki amcam yaşlandığı için muhtarlığı bıraktı. Muhtarlığı bana devretti."

    Mahalle’de 4 yıldır imamlık yapan Sebahattin Demir ise, "Köyde yaşayanların hepsi akraba olunca birlik, beraberlik konusunda bir sorun yaşanmıyor. Ben de böyle bir mahallede imamlık yaptığım için çok mutluyum. Burada görev yapmaktan memnunum" dedi.

    Bu arada, mahalledeki ilkokulda 11 öğrenci bulunuyor. 2 öğrencinin isim ve soyadlarının Berat Erdemir olması ise zaman zaman karışıklığa neden oluyor.

     

    Etiketler: Taşdönderen mahallesi , erdemir soyadı , van
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