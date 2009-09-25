Bu Maça Dikkat!

Büyük takımların maçlarında, büyük olmayan takımların naklen yayınlanan maçlarında ve naklen yayınlanmayan maçların özet görüntülerinde gördüklerimiz hakemlik müessesesi adına iç açıcı şeyler değil.

Maçlara hakem atamaları yapılırken gösterilemeyen/gösterilmeyen özen ve seçicilik, bazı takımlara üst üste denk gelen ve kötü yönetim gösteren hakemler, ister istemez komplo teorilerinin ve paranoyaların da harekete geçmesine neden oluyor.

“Paranoyak olmamanız, takip edilmediğiniz anlamına gelmez” sözünü çok severim... Paranoyak olmayan ya da paranoyak değilmiş gibi davranmaya çalışan bazı takımlarımız, takip ediliyormuş hissine kapılıyor şu günlerde...

Özellikle kendi takımım olan Gaziantepspor’un bu sınıfa girdiğini düşünüyorum...

Gülşah Erkaya yazıyor

Gaziantepspor’un Kasımpaşa ve Eskişehir maçlarının tamamını alın ve izleyin. Her iki maçta da en objektif ve hafif yorumuyla “Yuh be, resmen Gaziantepspor’un üstüne oynamışlar” demezseniz ben de bu işi bırakırım...

-Kasımpaşa-Galatasaray maçında da futbolseverlerin pek çoğu yapılan hakem hatalarının ağırlıklı kısmının Kasımpaşa lehine olduğu konusunda hemfikir. Bu lehine “kavramı” hafif ifade kullananların tercihi. Pek çok spor adamı bu çak için “Kasımpaşa kollandı” diyor. Kasımpaşa başbakan’ın takımı... Ama ne yapsan olmuyor. Belki de karışmayıp kendi haline bıraksalar daha iyi olacak.-

Eskişehir-Gaziantep maçının hakemi Taner GİZLENCİ Eskişehirde top oynamış eski bir futbolcu.

GİZLENCİ hakemliğe başladıktan sonra Eskişehirspor’un liglerimizdeki pek çok maçında orta, yan ya da dördüncü hakem olarak görev almış. Eskişehirspor Gizlenci’nin görev yaptığı maçlarından sadece iki tanesini kaybetmiş. Onlar da deplasmanda.

Yine GİZLENCİ yine ES-ES’lerin Süper Lig’de ki 5 maçında görev almış. GİZLENCİ’nin görev aldığı maçların hiçbirini kaybetmemiş Eskişehir. Fenerbahçe’ye bile... Tesadüf olabilir mi? Tabi ki olabilir. Ancak siz Eskişehir’de futbolculuk geçmişi olan bir hakemi Gaziantep’in tepkisine rağmen bu maça verirseniz ve O hakem de maçı çığrından çıkarırsa ben de bunları yazarım...

Bu hafta Gaziantep-Ankaragücü maçının hakemi Kuddusi MÜFTÜOĞLU

Gaziantep için çok özellikli bir isim seçilmiş. Gaziantep seyircisinin hiç sevmediği bir isim MÜFTÜOĞLU. 2005 yılından bu yana Gaziahtepspor’un 5 maçını yönetmiş. Bu süre içinde Gaziantep’in Kupa ve Lig’de 200’e yakın maç oynadığını varsayarsak, Gaziantep maçları için tercih edilen bir isim olmadığını da görürüz.

Gaziantepspor MÜFTÜOĞLU’nun yönettiği hiçbir maçı kazanamamış!

İlginç bir istatistik daha vereyim. Kuddusi MÜFTÜOĞLU 2005’ten bu yana Gaziantep’in BankAsya 1. Ligdeki takımı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un da 4 maçını yönetmiş. Ve sıkı durun, Gaziantep’in 2 numaralı takımı da MÜFTÜOĞLU’nun yönettiği hiç bir maçını kazanamamış.

Bu sezon hakemlerden en çok canı yanan takım olan Gaziantepspor’un bu haftaki kritik Ankaragücü maçına MÜFTÜOĞLU’nu atarsanız, her şeyden önce takımın ve taraftarın olumsuz etkilenen psikolojisi nedeniyle Gaziantep’i maça 1-0 geride başlatırsınız.

O zaman biz de bu maça DİKKAT! Der, ve atadığınız hakemin attığı her adımı dikkatle izleyip, her düdüğünü analiz ederiz. Edeceğiz de...

Gaziantepspor-Ankaragücü maçına ve MÜFTÜOĞLU’na dikkat!