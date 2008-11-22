Eskiden saha gÃ¼zel olduÄŸunda Ã§imler iÃ§in â€™halÄ± gibiâ€™ denirdi, ÅŸimdi 19 MayÄ±s StadÄ±â€™nÄ±n Ã§imleri halÄ±. Ankara hafta iÃ§i esen skandal rÃ¼zgarlarÄ±nÄ±n da etkisiyle soÄŸuk bir Ã¶ÄŸleden sonra geÃ§iriyor. Ligin alt sÄ±ralarÄ±ndaki Ankara takÄ±mlarÄ±ndan AnkaragÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼n taraftarÄ± yÃ¶netiminden hoÅŸnutsuz, daha henÃ¼z maÃ§ baÅŸlamadan istifa sesleri 19 MayÄ±s tribÃ¼nlerinde yankÄ±lanÄ±yor.

FenerbahÃ§e, Carlosâ€™un yokluÄŸunda sol kanatta Wedersonâ€™lu. SelÃ§uk Josico ikilisi defansÄ±n Ã¶nÃ¼nde gol yemeden bitirilecek bir maÃ§ daha arÄ±yorlar. Emre ve Deivid saÄŸ ve sol kanatlarda gibi gÃ¶zÃ¼kse de oyun iÃ§inde farklÄ± gÃ¶revler Ã¼stleniyorlar. Ä°leride Ã¼Ã§ maÃ§ sonra yine Alex ve elbette Guiza.Â

Edip Uras yazÄ±yor

HalÄ±larÄ±n Ã¼zerinde bir karÅŸÄ±laÅŸma. GÃ¼ndÃ¼z maÃ§larÄ± pek zevkli geÃ§miyor dedik ama bu maÃ§tan tat tuz beklemek de SÃ¼per Lig taraftarlarÄ±nÄ±n hakkÄ± deÄŸil mi? AnkaragÃ¼cÃ¼ bu kriz zamanlarÄ±nda puan kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±na razÄ±. Gol yollarÄ±nÄ± kapattÄ±ktan sonra hÃ¼cuma geÃ§ebilir ancak. Buna raÄŸmen maÃ§Ä±n ilerleyen dakikalarÄ±nda pozisyon aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve gole yakÄ±nlÄ±k daha Ã§ok AnkaragÃ¼cÃ¼â€™nde. FenerbahÃ§eâ€™nin de pek niyeti yok gol yemeye. Aragones matematiksel konuÅŸup â€˜gollerin %60-70â€™i duran toptan olur zatenâ€™ dedi diye halÄ±larÄ±n altÄ±nda duran top arÄ±yor. Bir korner bir faul olsa da top bir dursa.

Ä°leride Guizaâ€™nÄ±n yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k ancak bu maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda Guiza tam bir â€˜Ä±ssÄ±z adamâ€™. Ä°leri atÄ±lan amaÃ§sÄ±z toplar FenerbahÃ§eâ€™ye gol getirmediÄŸi gibi, oyunun genelinde de taraftarlara zevkli bir mÃ¼cadele gÃ¶steremedi. SelÃ§uk da orta alanda bol hatayla oynayÄ±nca Ä°stanbulâ€™un sarÄ± lacivertlileri iÃ§in kÄ±sÄ±r bir yarÄ± oldu. AnkaralÄ±lar yakaladÄ±klarÄ± pozisyonlarÄ± genelde kaleci Volkanâ€™da eritince ilk 45 dakikadan gol ve futbol sesi Ã§Ä±kmadÄ±.

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yine aynÄ±ydÄ±. Herhalde maÃ§ sÄ±kÄ±cÄ± olduÄŸundan seyircilere dÃ¼ÅŸÃ¼necek bir ufak bilmece vermek istedi â€˜dedeâ€™. 56. Dakikada orta alandaki top kayÄ±plarÄ± Aragonesâ€™i sÄ±kmÄ±ÅŸ olmalÄ±, hÃ¼cuma yÃ¶nelik bir hamle ile KazÄ±mâ€™Ä± oyuna alÄ±p SelÃ§ukâ€™u Ã§Ä±kardÄ±. FenerbahÃ§e Ã¼Ã§ puanÄ± istiyor dedirtti. Sonra bir baktÄ±k Maldonado bu kez Deividâ€™in yerine oyunda. Yani aslÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yok, Kezman / Deivid, SelÃ§uk / Maldonado da yapabilirdi. DeÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±ndan yedek kulÃ¼besinden gelen hareketler maÃ§Ä±n sÄ±kÄ±cÄ± gidiÅŸine hiÃ§bir etkisi olmadÄ±.

Dakikalar ilerledikÃ§e maÃ§Ä±n olmayan tadÄ± iyice kaÃ§tÄ±. AnkaragÃ¼cÃ¼ deplasmanÄ±nda ev sahibinin dediÄŸi oldu. Gol atarak Ã¼Ã§ puanÄ± da bulabilirlerdi, son hamlelerde baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±lar, kendilerince deÄŸerli bir puan buldular, oyunun amacÄ±nÄ±n beraberlik deÄŸil kazanmak olduÄŸunu ligimizde unutan ekiplerin sayÄ±sÄ± Ã§oÄŸalÄ±yor, onunla birlikte bizlerin seyir zevki de azalÄ±yor.

SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Åžampiyonlar Ligiâ€™nde Portoâ€™yu aÄŸÄ±rlayacak FenerbahÃ§eâ€™nin daha Ã¶nce bu maÃ§Ä±n bÃ¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rerek birkaÃ§ Ã¶nlemi en azÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek isterdik, bu maÃ§Ä± istemedikleri gibi SalÄ± gecesine de hiÃ§ Ä±ÅŸÄ±k vaadetmediler. HÃ¼cum etmeleri gerektikleri her maÃ§Ä± bÃ¶yle geÃ§meye mahkum FenerbahÃ§eâ€™lilerin. Åžu ana kadar ligde sadece bir kez berabere kalmÄ±ÅŸlardÄ±, bundan sonra ikiye Ã§Ä±kan bu beraberlik sayÄ±sÄ±nÄ±n hÄ±zla yÃ¼kseleceÄŸini gÃ¶rmek iÃ§in kahin olmaya gerek yok. HÃ¼cÃ¼mda AnkaragÃ¼cÃ¼â€™nden daha etkili takÄ±mlarla oynamadÄ±klarÄ± sÃ¼rece.

ÃœnlÃ¼ AmerikalÄ± gazeteci yazar Erma Bombeckâ€™in bir sÃ¶zÃ¼yle girmiÅŸtik yazÄ±ya, herhalde bugÃ¼n Ankaraâ€™daki maÃ§Ä± izlese sÃ¶zlerini geri alÄ±rdÄ±: â€˜Sadece bu maÃ§ da insanÄ±n beynini Ã¶ldÃ¼rmeye yeter.â€™