Bu kural değişmeli

Fatih Kaya yazıyor

Kalecinin aut atışı top oyuna girdikten sonra ceza sahası içinde kendi arkadaşına temas ederse atış tekrarlanıyor…Çünkü kuralda boşluk var…Futbol kurallarında bir hata yapılıyorsa düdük aleyhte çalınmalı…Bu düdük ise öyle değil…Mantıklı olan hatayı yapan takım aleyhine endirekt serbest vuruş verilmesi…Ancak tam tersi aut atışı hakem tarafından tekrarlatılıyor…Beşiktaş – Kasımpaşa karşılaşmasında bu durum iki kez oldu…Kasımpaşa kalecisi Tolga, belki de zaman geçirmek için bunu yaptı...Yusuf el kaldırıp hakemi uyardı. Çılgınlar gibi…Belki rakibine bassa topu çalacak. Ama O rakibi ceza sahasında topa dokundu diye hakemi uyardı…Hakem aut atışını tekrarlattı…Yusuf orada aslında şunu anlatıyordu…Rakip hata yaptı Hocam!Yusuf bu kuralı bilmiyor mu?Biliyor…Ancak rakibinin hata yapmasını hakeme bildirmesinin bir ödülü olacağı bilinç altına yerleşmiş…Yanlış bir kural…Bir takım başarabilirse aynı şeyi 90 dakika boyunca yapabilir…Hakem de hiç bir şey yapamaz…Çünkü kural aynen kitabına göre uygulanıyor…

Denizli sadece izliyor

Beşiktaş istisnasız her maça 4-3-3 olarak çıkıyor…

Kasımpaşa karşılaşması…

İlk yarı 3-0 oldu. Hoca eli belinde izliyor…

Hamle yok…

Karşılaşma 3-1 oldu. Diziliş aynı…

Hoca bu kez kulübeye dayanmış izliyor…

Maç bitecek. Diziliş aynı…

Ve nitekim 90 Dakika sonra erdi. Diziliş yine aynı…

90 dakika sonuna kadar Hoca’nın tek aksiyonu düdükle birlikte soyunma odasına yürüyüş…

Şimdi Hoca’nın bu tutumuyla alakalı üç ihtimal var…

Ya yedeklerine güveniyor…

Ya takımına çok güveniyor…

Ya da oyuna müdahale edecek teknik bilgiye sahip değil!

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Kasımpaşa tehlikeli bir rakip, bunu zaten oynadığı karşılaşmalarda bize göstermişti…

Modern futbolda yalnızca futbolunu kabul ettirmek değil, rakibe karşı önlemlerde almak gerekir…

Örneğin, rakibin dirençli futbolculardan kurulu ilk on birine karşı Denizli, Yusuf, Nihat, Uğur, Tello ve Bobo gibi mücadele gücü zayıf oyuncularla çıkıyor…

Maç içindeki hamleleri de enteresan…

Nobre oyuna giriyor…

Ancak santrafor olarak değil, ileriye dönük orta saha olarak…

Diğer taraftan Necip, Uğur’dan daha faydalı olmasına rağmen, Uğur’u tercih edebiliyor…

Garip…

Hoca ne istediğini bilmiyor…

Üzerine inatlarıyla boğuşarak, takıma zarar veriyor…

Beşiktaş’ın hassas bir dönemden geçtiğini düşünürsek, yaptığı hatalardan herkes zarar görüyor…

Taraftar…

Yönetim…

Futbolcu…

Herkes nasibini alıyor…

Denizli’nin hiç bir şey olmamış gibi davranmaya hakkı yok…

Yaptığı hatalar Beşiktaş’a zarar veriyor…

Artık kendine çeki düzen vermesi gerek…

Ne takımına ne de taraftara bu takımın tek hakimi benim izlenimini bir türlü veremedi…

Belki kendi de inanmıyor olabilir…

Ancak kimsenin daha fazla zarar görmemesi için çok geçmeden ipleri artık eline alması geriyor!

Uğur İnceman

St. Pauli’de oynarken Beşiktaş’a gelmesini en çok istediğim futbolcuydu…

Manisa’ya transferi beni hayli şaşırtmıştı…

Pek parlak bir futbol sergilemese de, Beşiktaş’ta başarılı olacağına inancım vardı…

Transfer edildiği günden bugüne, hiçbir fayda sağlayamadı…

Silik futbolu, güvensiz duruşu tam anlamıyla hayal kırıklığı…

Beşiktaş forması giymeyi hiç haketmiyor…

Şans verilmedi diyemez?

İstediği şansı defalarca aldı…

O zaman sorun nedir?

Demek ki forma ağırlığını kaldıracak kapasitesi yok…

Denizli’nin, Uğur inadına son verip, Necip’e daha fazla şans vermesi gerekiyor…

Sadece genç olduğu için değil, Necip gerçekten Uğur’dan daha kaliteli bir futbolcu…

