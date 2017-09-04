Bu kozmetik markaları hayvanlar üzerinde deney yapmıyor

Zararlı kimyasalları hayvanlar üzerinde en fazla "kozmetik markaları" test ediyor
Birçok kozmetik markası, ürünlerinin insan vücuduna olan zararını tespit etmek için, bu kimyasalları hayvanların vücutlarına uyguluyorlar. Bu işlem yüzünden hayvanların canlı canlı derileri yüzülüyor, vücutları tıraşlanıyor ve tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla acı çekiyorlar.
Çin'de, her yıl, yaklaşık olarak 300 bin hayvan, kozmetik testleri için kullanılıyor
Haziran 2014'te, Çin'de, kozmetik ürünlerin piyasaya sunulmadan önce hayvanlar üzerinde denenmesi yasal bir zorunluluktu. Hatta başka ülkelerden gelen ürünler bile, burada hayvanlar üzerinde teste tabii tutuluyordu. Bu iş için yılda 300 bin hayvanın kullanılıyor; daha doğrusu katlediliyordu...
Bu konuda markalar beyaz, gri ve siyah olmak üzere 3'e ayrılıyorlar
Ürünlerin içeriğindeki her madde vegansa ya da söz konusu marka hayvanlar üzerinde deney yapmıyorsa beyaz gruba giriyor. Marka kendi başına deney yapmıyor fakat içeriğindeki maddenin tedarikçisi yapıyorsa marka gri gruba giriyor. Siyah bölge ise hayvanlar üzerinde deney yaptığını inkâr etmeyen ve evimizde en çok kullandığımız markalardan oluşuyor.
Bir ürünün, hayvanlar üzerinde test edilip edilmediğini anlamak çok basit!
Eğer ürünün ambalajında "Not Tested On Animals" şeklinde bir ibare ve tavşan şeklinde bir logo varsa, hayvanlar üzerinde denenmediğinden emin olabilirsiniz.
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