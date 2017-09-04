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Bu kozmetik markaları hayvanlar üzerinde deney yapmıyor

Çağımızın karanlık yüzü, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler... Üstelik bu deneylerin çoğu makyaj ve kozmetik ürünleri için yapılıyor. Firmalar tarafından üretilen bu ürünler, ilk olarak hayvanlar üzerinde test ediliyor ve hayvanlar sırf bu yüzden öldürücü olabilecek birçok zararlı kimyasala maruz kalıyor ve dayanılmaz acılar çekiyorlar. Bu duruma tepki gösteren hayvan aktivistleri olduğu kadar sıradan insanlar da var... İşte bu tepkiler yüzünden bazı markalar, hayvanlar üzerinde deney yapmayı bırakmış durumda. Bu iyi haber; ancak ne yazık ki bu deneylere devam eden ve bunu saklamayan da birçok marka bulunuyor.

Kaynak: Doğan Burda
20.09.2017 - 15:36

Zararlı kimyasalları hayvanlar üzerinde en fazla "kozmetik markaları" test ediyor

Birçok kozmetik markası, ürünlerinin insan vücuduna olan zararını tespit etmek için, bu kimyasalları hayvanların vücutlarına uyguluyorlar. Bu işlem yüzünden hayvanların canlı canlı derileri yüzülüyor, vücutları tıraşlanıyor ve tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla acı çekiyorlar. 

Bu kozmetik markaları hayvanlar üzerinde deney yapmıyor

Çin'de, her yıl, yaklaşık olarak 300 bin hayvan, kozmetik testleri için kullanılıyor

Haziran 2014'te, Çin'de, kozmetik ürünlerin piyasaya sunulmadan önce hayvanlar üzerinde denenmesi yasal bir zorunluluktu. Hatta başka ülkelerden gelen ürünler bile, burada hayvanlar üzerinde teste tabii tutuluyordu. Bu iş için yılda 300 bin hayvanın kullanılıyor; daha doğrusu katlediliyordu...

Bu kozmetik markaları hayvanlar üzerinde deney yapmıyor

Bu konuda markalar beyaz, gri ve siyah olmak üzere 3'e ayrılıyorlar

Ürünlerin içeriğindeki her madde vegansa ya da söz konusu marka hayvanlar üzerinde deney yapmıyorsa beyaz gruba giriyor. Marka kendi başına deney yapmıyor fakat içeriğindeki maddenin tedarikçisi yapıyorsa marka gri gruba giriyor. Siyah bölge ise hayvanlar üzerinde deney yaptığını inkâr etmeyen ve evimizde en çok kullandığımız markalardan oluşuyor.

Bu kozmetik markaları hayvanlar üzerinde deney yapmıyor

Bir ürünün, hayvanlar üzerinde test edilip edilmediğini anlamak çok basit!

Eğer ürünün ambalajında "Not Tested On Animals" şeklinde bir ibare ve tavşan şeklinde bir logo varsa, hayvanlar üzerinde denenmediğinden emin olabilirsiniz.

 

 

 

Fashion Week | Tasarazzi

 

Yayınlanma Tarihi : 04.09.2017 - 17:03
Etiketler: Kozmetik sektörü , hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalar , vegan ürünler
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