Bu köyün her tarafından yeraltı suyu çıkıyor

'1000 pınarlı dağ' olarak bilinen Kazdağları’nın eteklerinde kalan Bayramiç İlçesi'nin Pınarbaşı Köyü'ndeki olay görenleri şaşırtıyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte köyde evlerin temelinden, bahçesinden,sokaklardan çıkan kaynak suları göletler oluşturuyor.

400 nüfuslu Pınarbaşı'nda yaşayanlar, bu doğa olayının suyun bollaştığı her Ocak ayında tekrarladığını belirtiyor.

Köyde her yıl 5-6 ay boyunca oyun oynadıkları futbol sahalarının sular altında kalmasından dolayı mağdur olduklarını belirten 11 yaşındaki Rafi Kocabıyık, "Futbol sahamız sular altında kalıyor, bu yüzden top oynayamıyoruz" diye yakındı.

Köylülerden 75 yaşındaki Ayşe Terhan, "Kaynak suyu evimin altından çıkıyor. Merdivenimin altından bile su kaynıyor. Ben buraya geldiğim günden beri su böyle her sene akıyor" diye konuştu.

Köyün her yerinden kaynak suyu çıktığını belirten muhtar Hayrullah Özkan da, "Her sene yağmur mevsimiyle birlikte köyün alt tarafından bulunan evlerden, her yerden kaynak suyu çıkıyor. Yaza doğru bu kaynak suları kesilir. Şuanda kış mevsimi olması nedeniyle köyümüzün her tarafı sular altında" dedi.