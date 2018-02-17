Bu koronun gelirleri minik öğrencilere

Lise, üniversite ve birbirinden farklı meslek gruplarında çalışanların bir araya gelerek oluşturduğu çok sesli Ars Nova korusu, tamamiyle gönüllü kişilerden oluşuyor. Her yıl en az 10 konser ve 2 festivale katılan koro biletlerden elde ettiği geliri, iki yıl boyunca eğitime harcadı. “Bilet yerine kitap” adı altında konser biletlerini satan Ars Nova korusu, elde ettikleri gelir ve topladıkları kitapları, kıyafet ve kırtasiye malzemelerini köylerdeki öğrencilere gönderiyor. Köylerde kütüphaneler oluşturduklarını ve öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Şenyaylar, “Minik yavrularımızın eğitimi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Onların eğitimi bizim ve ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Ayrıca bize 5 yıldır sponsor olarak kapılarını açan ve konser yeri temin eden Pera Güzel Sanatlar’a da şükranlarımı sunuyorum” dedi.