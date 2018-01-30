Bu köprünün eşi benzeri yok!

Arsin’de belediye tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi yapıldı. Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine ilginç bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve seyir köprüsü olarak adlandırılan altından su akmayan köprü, görenlerin ilgisini çekiyor. Belediye tarafından yaptırılan köprü, ışıklandırılarak turizme kazandırıldı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği, yürüyüş yaptığı köprü, düğün fotoğrafçılarının da tercih ettiği alanlardan biri oldu.

''KÖPRÜ ÇÖKSE, KARADA KALARIZ''

Sahil dolgu alanında gezinen Ömer Küçük, yapının ilginç olduğunu belirterek, "Buraya 'Aşk Köprüsü' de deniyor. Sevgililer burada anı fotoğrafı çekiniyor. Biz de burada bisiklet sürüyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Güzel bir şey. Köprü çökse bile karada kalacağız. Özellikle Arap turistlerin ilgisi çok" dedi.

''İLGİNÇ AMA GÜZEL''

Çevrede piknik yapan Öznur Demir de köprünün altından su akmamasının dikkatini çektiğini ifade ederek, "Köprü ilginç ama bir o kadar da güzel. Bu nedenle de ilgi çekiyor. Güzel bir manzara. İlk gördüğümde dikkati çekti. Araştırdım, baktım, altından bir su akıntısı falan yok, bulamadım. Oradan artık denizi ve manzarayı görebilmek için yapıldı galiba" diye konuştu.

Eşi Suat Demir de, "Deniz oradan daha da bir güzel seyredilebiliyor. Karadeniz halkı bambaşka, muhteşem" ifadesinde bulundu.

''FIKRA GİBİ''

Üniversite öğrencisi Hasan Şimşek ise, "Görüldüğü üzere çok da mantığa uymayan bir köprü olmuş. Rusya’yı göstermek amacıyla yapılan bir köprü galiba. Projede, toplam 1 milyon lira civarında bir para harcandığı söyleniyor. Araştırdım, burada maksat; kişilerin çevreyi izleyebilmesiymiş. Ama demir yığınından başka bir şeyi ifade etmeyen bir köprü bence. Üstünde çıkarak yürüdüm. Altında bir gölet falan olsa iyi olurdu. ’Fıkra gibi’ denilebilir" ifadelerini kullandı.



KÖPRÜ SOSYAL MEDYAYI DA SALLIYOR

Sahili ziyaret eden kişilerin de fotoğrafladığı köprü için ’Enteresan köprü’, ’Şu köprüyü çözebilen var mı?’ şeklinde yorumda bulunarak sosyal medya hesaplarından paylaştığı dikkat çekti.

Projede ’Seyir köprüsü’ olarak nitelendirilen ve karaya yapılmasını ilginç bulan sosyal medya takipçilerinden bazıları köprü için şu yorumlarda bulundu:

"’Köprü enteresan, sahilde yolun karşısında, ne yolun üzerinden geçme vazifesi var üst geçit gibi, ne de denizin üstünden geçiyorsun.’ , ’Trabzon Arsin sahile yapılan şu köprüyü çözebilen var mı?’, ’Yapılırken bir ihtiyacı karşıladığını düşünmüştüm.’, ’Tam bir trajikomik köprü’ ve ’ Kendimi, Arsin sahilindeki karada başlayıp karada biten, altından hiçbir şey akmayan köprü gibi hissediyorum.’ "