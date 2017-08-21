 Bu komedide espri yok

◊ Yeni filminiz hayırlı olsun. Çekimler nasıl geçti?

- Sarp Apak: Çekimlerin bittiğine üzülüyoruz. Aile gibi olduk. Çok eğlenceli geçti.

- Ali Atay: Her set öyle geçiyor, öyle olmuyor mu? Hikaye anlatma!

- Sarp Apak: Buranın biraz ayrıcalığı oldu benim açımdan. Yönetmenin bir oyuncu olması çok büyük ayrıcalık.



◊ Bu kadar eğlenmenizde rolünüzün etkisi var mı peki?

- Sarp Apak: Rolden daha çok kafa yapısıyla alakalı bence. Zaten çoğumuz arkadaştık. Feyyaz (Yiğit) ve Doğu (Demirkol) ile yeni tanıştım. Onlar da hakikaten eksik parçalarımızmış. Çok eğlendik, maşallah!

- Alper Kul: Bana gelmiş en enteresan senaryo diyebilirim. Bir dili var. O dilden yola çıkıp bir üslup oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Benim çok alışık olmadığım bir macera oldu. Çünkü filmde şaka yapmamaya çalışıyoruz.

Ali’nin bir de monitör başında yönetmen olarak yer alması bizi çok rahatlatıyor. Tamamen boş bir A4 sayfası gibi geldik, hepimizi Ali yönlendiriyor. Baktığınızda durum komedisi var. İlla insanları güldürelim diye şakalar yok. Yazılan şakaları da senaryodan çıkarmışlar.

- Ali Atay: O bir kuraldı zaten biz yazmaya otururken. Hiç espri yapmadığımız bir komedi hikayesi yazmaya karar vermiştik. Bu hiç komik olmayacak anlamına gelmiyor. Durumlar çok komikse zaten insan gülüyor.

- Feyyaz Yiğit: Öykünün kendisi var, sırf o an gülelim diye yazılmış bir şey yok.

- Ali Atay: Espri çöplüğüne dönen bir durum yaşıyoruz ya, artık bunaldık hepimiz. İstedik ki burada hiçbiri olmasın. Kamerayı da hissetmeyelim senaryoyu da.

- Alper Kul: Eğlendiğimiz için kolay geçiyor ama aslında oynaması çok zor karakterler. Espri yapmamaya çalışarak çok gerçekmiş gibi oynamak epey zor. Ama herkes maşallah çivi gibiydi!

- Sarp Apak: Ali de çok dürüst, o sahne olmadıysa direkt söylüyor.

- Ali Atay: Bence sahtekârlığa gerek yok zaten. Biz çok iyi arkadaş olduk burada da. Olmadığı zaman “irenç oldu” gibi yorumlar yapıyordum.

- Sarp Apak: “Çok kötü oldu” filan diyor. Ama güzel olduğu zaman da “çok iyi, bir daha çekmeyeceğim” deyip geçiyor o sahneyi.

- Alper Kul: Benim de oyuncu olarak gerçekten içinde olmaktan huzur duyduğum bir iş oldu. Nefes aldım diyebilirim.



◊ Senaryoyu Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel’den oluşan 5 kişi birlikte yazdı. Peki tartışmalar, kavgalar yaşandı mı bu süreçte?

- Feyyaz Yiğit: Kavga çıkması iyi bir şey yazı yazarken. Kavga çıkmıyorsa bir sıkıntı vardır bence. Herkesin aynı fikirde olduğu bir masadan hikaye çıkmaz, çok zor. Kavga etmek o yüzden güzel.









BU HİKAYE YAŞANMIŞ OLAMAZ



◊ Ali Bey, oyuncu olarak neden filmde yer almadınız?

- Ali Atay: Yer almadım çünkü yönetmenlik ve oyunculuğu bir arada yapamam endişesi oluştu.



◊ Yönetmenlik nasıl bir deneyim sizin için?

- Ali Atay: Bu ikinci deneyimim. Daha önce bir film daha yapmıştım. Ben zevk aldığımı düşündüğüm için bundan sonra bir tane daha yapmayı düşünüyorum. Yönetmenliğe başlamamda oyunculuktan biraz uzaklaşma, nefes alma isteği vardı içimde. Film de çok iyi denk geldi.



◊ Komik olmanın bir matematiği var mıdır?

- Ali Atay: Vardır illa ki de bizim benim hiç haberim olan bir şey değil o. Bilinçli komedi yapılmaz bence. İnsanların neye güleceğini hesap edemeyiz ama şöyle bir şey var, biz gülmüyorsak eğer zaten başka birinin gülmesinin benim için hiçbir anlamı yok. Ama “Ölümlü Dünya”yı çok eğlenerek, gülerek yazdık.



◊ Yaşanmış bir hikaye mi yoksa tamamen hayal ürünü mü?

- Ali Atay: Yaşanmış bir hikaye olma ihtimali yok. Yani inşallah yoktur.

- Sarp: İnşallah gerçek değildir!



◊ Siz böyle anlattıkça hikayeyi iyice merak ettim. Biraz ipucu alamaz mıyız?

- Ali Atay: Hikayeden bahsedersem bayağı anlatırım. O yüzden ona girersek çıkamayız.

Ama genel olarak şöyle söyleyeyim; çok komik bir aile üzerine kurulu bir hikaye.





SARP’IN DÜĞÜNÜNE GİDERKEN SENARYOYU OKUDUM

◊ İrem Hanım bu projeyi kabul etmenizin sebebi neydi?

- İrem Sak: Senaryosu o kadar iyiydi ki eğer dahil olmasaydım gelir hesap sorardım, “Hâlâ bana bir rol yok mu” diye.

- Sarp Apak: Benim yanımda okudu senaryoyu İrem. O zaman daha proje bana gelmemişti.

- İrem: Sarp’ın düğününün olduğu gün ben bayağı sesli bir şekilde şaşırdığımı belli ederek okudum.

- Sarp Apak: Uçakta okudu valla yanımda. “Çok güzel bu” dedi, ben de “Evet, bize gelmez tabii” dedim. Nikahta keramet var ama gerçekten, bana da geldi sonra!





PROJEDE ROL ALMASAM KISKANIRDIM

◊ Peki aile üyeleri kimler?

- Sarp Apak: Doğu, Feyyaz, Alper ve ben 4 kardeşi canlandırıyoruz. Babamızı Ahmet Mümtaz Taylan oynuyor. Meltem Kaptan yengemiz rolünde. Atakan da onun erkek kardeşini canlandırıyor. Mehmet Abi (Özgür) ailenin tesisatçısı olarak rol alıyor. O da bizim aile dostumuz diyeyim.

- Mehmet Özgür: Ben ailenin en suskun karakteriyim. Restoranda teknik bir aksaklık yaşandığında onu gideriyorum. Tesisatçı diyeyim yani.



◊ Karakterlerin öne çıkan özellikleri neler?

- Sarp Apak: Ben kendi canlandırdığım karakter adına şunu söyleyebilirim, bu zamana kadar oynadıklarımdan daha sakin ve düz birisi. Ben o yüzden çok istedim bu rolü.



◊ Seyirciyi şaşırtacaksınız yani...

- Sarp Apak: İnşallah, amacımız o. Zaten Ali’nin ilk yönettiği film olan “Limonata”yı izledim, geç izledim biraz ama kusura bakma Ali! “Helal olsun” dedim kendi kendime, ertesi gün telefonum çaldı. Senaryo geldi bana, düşünün ki ne kadar istemişim! Sonra oturduk konuştuk. Normalde gişe filmi denilen yapıya girmek beni artık ürkütmeye başlamıştı. Geriye bir şey bırakma peşinde olma yaşlarımız geldi. O yüzden gönül rahatlığıyla kendimi emanet ettim.



◊ Gişe filmi kavramının dışında bir film mi bu?

- Sarp Apak: Hayır değil ama mizah anlayışıma yakın bir mizahı var diyebilirim. Bu projede rol almasam kesinlikle kıskanırdım. Daha önceki setleri kötülemiyorum tabii hepsi güzeldi.



◊ Karakterin ismi ne?

- Sarp Apak: Ben Serhan Mermer’i oynuyorum. Mermer ailesiyiz biz.

- Ali Atay: Bu senaryoyu biz iki sene önce filan yazdık, kenara bıraktık. Kendi yolunu çizdi, TAFF Yapım’a ulaştı. Biz zevk aldığımız için çok rahatız.

Mesela ben ilk filmim “Limonata” için çok komik bir film gibi yorumlar yapmadım. Ama bu film ağır komik diyebilirim.



◊ Mermer ailesi ne iş yapar?

- Ali Atay: Catering restoranları var. Baba ve 4 kardeş de bu restoranı işletiyor.



◊ Yemek yapıyor mu karakterler?

- Sarp Apak: Evet yemekten servise kadar her şeyi yapıyoruz.

- İrem Sak: Sürekli yemek yapıyoruz zaten.



◊ Çekimler boyunca kilo da almışsınızdır...

- Sarp Apak: Aksine kilo verdik. Herhalde havayla alakalı. Çok sıcaktı çünkü...