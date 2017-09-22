Bu kez yanlış alarm!

Turistik Koza Han'da FETÖ üyelerinin giydiği "Hero" tişörtüyle bir vatandaşın gezdiği ihbarını alan polis ekipleri seferber oldu. Çarşıda "Hero" tişörtü giydiği iddia edilen Özkan Güngör gözaltına alınırken, ancak tişörtte "Hero" değil, "Heart" yazılı olduğu anlaşıldı.

İhbarda bulunan vatandaşların tişörtteki yazıyı yanlış okuması sonucu ifadesi alınan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

Tişörtündeki yazı yanlış okunduğu için bunların başına geldiğini ifade eden Özkan Güngör, "Üzerime giydiğim tişörtte İngilizce 'Heart' yazıyordu. Koza Han'da gezerken vatandaşlar benim tişörtümdeki yazıyı 'Hero' olarak okuyup ihbar etmişler. Bir anda polisleri karşımda görünce şaşırdım. Olayın yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkınca rahat nefes aldım" dedi.



