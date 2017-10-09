Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Bu kez yakalandı...

    Bu kez yakalandı...

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 17:17 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Alanya İlçesi’nde sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine suçüstü yakalandı. Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

    Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kuyumcuya saat 14.00 sıralarında gelen 21 yaşındaki U.T., elindeki altın kolyeleri bozdurmak istediğini söyledi.

    Şüphelinin daha önce de başka kuyumcuda sahte altın bozdurduğunun tespit edilmesi ve kuyumcuların birbirine haber vermesi üzerine kadının eşkalinden şüphelenen kuyumcu E.T., takıları kontrol etti.

    Gerçeği yaklaşık 900 TL olan altınların sahte olduğunu belirleyen E.T., U.T.’ye fark ettirmeden polise haber verdi.

    İhbar üzerine kuyumcuya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

    Kadının olaydan yarım saat önce de farklı mahalledeki başka kuyumcuya sahte altın sattığı ortaya çıktı.

    U.T., polis aracına bindirilirken ağlamaya başladı ve görüntüsünü çeken gazetecilere hakaret etti.

    Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin kuyumcuya gelişi ve polis tarafından yakalanma anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Etiketler: Sahte , altın , kuyumcu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri