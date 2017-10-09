Bu kez yakalandı...

Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kuyumcuya saat 14.00 sıralarında gelen 21 yaşındaki U.T., elindeki altın kolyeleri bozdurmak istediğini söyledi.

Şüphelinin daha önce de başka kuyumcuda sahte altın bozdurduğunun tespit edilmesi ve kuyumcuların birbirine haber vermesi üzerine kadının eşkalinden şüphelenen kuyumcu E.T., takıları kontrol etti.

Gerçeği yaklaşık 900 TL olan altınların sahte olduğunu belirleyen E.T., U.T.’ye fark ettirmeden polise haber verdi.

İhbar üzerine kuyumcuya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kadının olaydan yarım saat önce de farklı mahalledeki başka kuyumcuya sahte altın sattığı ortaya çıktı.

U.T., polis aracına bindirilirken ağlamaya başladı ve görüntüsünü çeken gazetecilere hakaret etti.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin kuyumcuya gelişi ve polis tarafından yakalanma anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.