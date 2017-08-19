Bu kez Trump’ın ‘sağ kolu’ kovuldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Steve Bannon karşılıklı olarak bugün Bannon’un görevindeki son günü olduğu hususunda anlaştı” dedi. Ancak Bannon’ın kovulduğu için mi yoksa istifa ettiği için mi görevden ayrıldığı henüz bilinmiyor. ABD basını, Bannon’ın ayrılığını ‘Kovuldu’ ifadesiyle dünyaya duyurdu. Öte yandan, Trump’ın, Bannon’ın istifasını bu hafta içerisinde açıklamayı planladığı ancak Virginia’daki olaylar sonrasında kararını ertelediği de iddia edildi. Trump, Steve Bannon’ı daha önce de Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki görevinden almıştı.

Aşırı sağcı fikirleriyle tanınan Bannon, Ağustos 2016’ta Trump’ın seçim kampanyasının başına geçmişti. Trump başkan seçildikten sonra, yeni oluşturulan bir pozisyon olan ‘Beyaz Saray başstratejisti’ olarak görev alan Bannon, ABD basını ve siyasi çevrelerinde çok tartışılan bir isimdi. Salı günkü basın toplantısında Trump, kendisinin ‘sağ kolu’ olarak da adlandırılan Bannon’ın Beyaz Saray’daki geleceğine ilişkin, “Ne olacağını göreceğiz” demişti.