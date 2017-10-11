Bu kez sırada LG V30 Plus var! Peki özellikleri nasıl olacak?

LG'nin yeni alternatif amirali V30, kullanıcılarla buluşuyor ama LG'nin Avusturalya kullanıcıları için farklı bir planı var. LG, Avustralya'da V30+ modelini piyasaya sürecek. Bu hamlesiyle, bölgedeki Note 8'leri alt etmeye çalışacak olan LG, V30+ modelini kasım ayında kullanıcılarla buluşturacak.

LG V30 ile LG V30+ arasında, teknik kadro bakımından uçurum farklar bulunmuyor. Her iki telefon da 6 inç boyutunda ekranın ve 2:1 HDR/Dolby Vision görüntü teknolojisinin sahibi. Snapdragon 835 ile güçlendirilen telefonlarda, 4 GB RAM ve 3300 mAh kapasitesinde bir batarya da yer alıyor. IP68 sertifikasının sahibi olan telefonlarda, çift arka kamera yer alıyor. Bunlardan biri 13 MP, diğeri 16 MP iken, telefonlardaki ön kamera ise 5 MP seviyesinde. İkili arasındaki en önemli fark, depolama kapasitesi noktasında ortaya çıkıyor. LG V30, 64 GB kapasiteyle kullanıcılara sunulurken, LG V30+, 128 GB'lık alana sahip.





LG V30 Plus, 1199 Dolar fiyatla kasım ayında Avustralya'da satışta olacak. Bu ülkede Samsung Galaxy Note 8 14999 Dolar, Galaxy Pixel 2 XL ise 1549 Dolar'dan işlem görüyor. Buna göre LG, V30+ modeliyle, rakiplerinden daha yüksek bir satış oranı hedefliyor.

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